Американские беспилотники всё настойчивее облетают границы России

От Калининграда до Курил, от Чёрного моря до Балтики...

Итальянская газета «Джорнале» сообщила 1 декабря, что американский дальний беспилотный разведчик RQ-4D Global Hawk, вылетевший с базы США «Сигонелла» на Сицилии, совершил 30 ноября полёт на высоте 16 километров вдоль границ Псковской и Ленинградской областей.

База «Сигонелла»

«Этот дрон, – отмечала итальянская газета, – самое крупное беспилотное воздушное средство вооруженных сил США и НАТО, которое используется для наблюдения, рекогносцировки и электронного шпионажа и имеет те же задачи, что хорошо известный самолёт-шпион У-2 компании “Локхид” времен холодной войны». В тот же день другой беспилотник типа RQ-4D совершил патрулирование южной границы Калининградской области.

«Джорнале» пишет, что разведывательный БПЛА с базы «Сигонелла» – один из пяти такого рода аппаратов, которые НАТО разворачивает сейчас в Италии в рамках миссии «Наземное наблюдение альянса» (Alliance Ground Surveillance, AGS). Программа разработана с участием 15 стран-членов альянса – Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и США.

Итальянская газета подаёт факты облёта американскими разведчиками-беспилотниками границ Псковской, Ленинградской, Калининградской, Краснодарской областей, пространства над Балтикой и вблизи российских военных баз в Сирии как единичные факты, но с некоторых пор эти полёты превратились в систему. Российские СМИ сообщают об этом постоянно.

Дрон Global Hawk

2 декабря «Известия» отмечали, что два стратегических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) военно-воздушных сил США Global Hawk совершили очередные многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики. Полёт первого беспилотника длился 12 часов, второго – около восьми.

Только на прошлой неделе истребители ВКС России поднимались в воздух 16 раз, чтобы предотвратить возможное вторжение в воздушное пространство Российской Федерации. Министерство обороны России неоднократно предлагало американскому командованию прекратить эти разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.

Первые сообщения о полётах американских шпионских беспилотников у границ РФ стали появляться в 2014 году, а с 2018 года количество таких полётов увеличилось в несколько раз. США первенствуют по количеству и разнообразию разведывательных и разведывательно-ударных БПЛА и по частоте их применения в локальных конфликтах.

Сегодня в составе ВВС США несут боевую службу свыше 1400 БПЛА, которые рассредоточены по зонам ответственности командования штабов боевой авиации в Европе и на Тихом океане, отмечает «Российская газета».

В настоящее время при участии США в НАТО реализуется инициатива Towards NATO Forces 2020, рассчитанная на перспективу до 2025 года. Её ключевыми элементами стала система дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией AWACS и система AGS. Аппараты-разведчики повышают степень осведомлённости о повседневной жизнедеятельности российской армии, боевой учёбе российских войск, применении комплексов ПВО и береговой обороны. Изучаются также способы ведения боевых действий ВКС России в Сирии.

«Сегодня, – отмечает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, – можно констатировать: на границах России наблюдается значительное увеличение военной активности, прежде всего разведывательной. Особенно НАТО интересует Калининградский особый район, острова Курильской гряды и Крым… Нужно понимать, что у НАТО есть множество инструментов для ведения разведки, в том числе и вполне легальные. Напомню, что Россия участвует в многостороннем международном договоре «По открытому небу» в рамках ОБСЕ, в соответствии с которым страны НАТО имеют возможность осуществлять полёты над территорией России. Официально они называются полётами по контролю за военной деятельностью, но по сути являются разведывательными. Кроме того, в последнее время страны НАТО задействовали большинство своих технических средств разведки – в частности спутниковую группировку, которая является самой совершенной и многочисленной системой оптико-электронной и радиотехнической разведки в мире. Дополнительно развёрнуты центры радиотехнической разведки в странах, которые находятся на наших западных и восточных рубежах, в частности речь идёт о Прибалтике, Польше, Румынии, Турции и т.д. Периодически осуществляются полёты разведывательной авиации, в том числе самолётов дальнего целеуказания E-8 системы Joint STARS с радиолокаторами бокового обзора, самолётов радиотехнической разведки ЕС-121С Warning Star. Эти полёты осуществляются в большей части рядом с европейской частью России, но отмечается возрастание таких полётов и на Дальнем Востоке в районе Камчатки и Сахалина… К разведке привлечены не только страны НАТО, но и Япония, которую интересуют острова Курильской гряды».

С сентября 2019 года разведчики стран-членов НАТО осуществляют полёты вдоль западных рубежей Российской Федерации практически ежедневно. Только за первую половину 2019 году летчики Балтийского флота 35 раз вылетали на сопровождение иностранных самолётов и беспилотников, облетавших Калининградскую область, пишут «Вести».

Беспилотники США «осваивают» и новые районы. Например, Донбасс. 4 декабря газета «Аргументы недели» сообщила: «Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A провел разведку вдоль Черноморского побережья России. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar. Global Hawk, вылетевший с Сицилии, пролетел над Грецией, Болгарией и Румынией, а также провел полет над линией разграничения в Донбассе, оставаясь на стороне украинской армии… Дрон, который находился в небе над Харьковской областью, подлетел на расстояние около 64 километров к Белгороду. Впервые БПЛА подлетел настолько близко... Кроме того, беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 37-53 км к граничащим с Украиной районам Воронежской и Ростовской областей России, находясь над севером Луганской области».

Обломки сбитого самолета У-2