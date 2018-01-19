Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров призвал США, Великобританию и Германию присоединиться к мораторию на ядер...
Human Rights Watch навесила на Трампа ярлык "всемирного разрушителя прав че...
Ян Арт: "Схемы Набиуллиной" создают угрозу нацбезопасности страны
Суд или деньги! Кредиторы поставили Украине ультиматум
Главная / Политика

Американские B-52 отрепетируют массированные бомбардировки России на шкуре Эстонии

19 января 2018, 00:54  •  43 • Политика
Бомбардировщики сбросят бомбы весом в 226 кг с высоты шести километров.
Американские стратегические бомбардировщики B-52, недавно отметившие свой 60-летний юбилей, примут на этой неделе участие в военных учениях в Эстонии. В ходе маневров самолеты сбросят на военный полигон бомбы без взрывчатого вещества.
По сообщению Главного штаба Сил обороны Эстонии, B-52 отработают учебные полеты на высоте не менее шести километров. Оттуда они сбросят на многострадальную эстонскую землю бомбы весом в 226 килограммов.
"Совместные учения с тяжелыми бомбардировщиками дают хорошую возможность отработать нанесение массированных авиаударов по наземным целям", - считает полковник Рийво Валге, исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии.
В учениях примут участие авианаводчики из Эстонии, Литвы и Латвии. Также там будут размещенные в странах Балтии подразделения НАТО из Дании и Великобритании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

43
Источник
Похожие новости
18 января 2018, 19:39
Видеотрансляция заседания СБ ООН по нераспространению ОМУ
18 января 2018, 19:39
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
18 января 2018, 21:39
В России появится спецбанк для оплаты секретных оборонных заказов

19 января 2018, 00:54
Трамп не такой, как все: Назарбаев описал впечатления от встречи с президентом США
18 января 2018, 19:39
МИД РФ: действия Киева в отношении Донбасса похожи на подготовку к новой войне
19 января 2018, 00:54
Американские B-52 отрепетируют массированные бомбардировки России на шкуре Эстонии
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 января 2018, 09:39
Что на самом деле представляет из себя украинский ОТРК Гром-2?
12 января 2018, 09:39
Бомбы для Хмеймима испещрены украинскими отпечатками
16 января 2018, 14:24
Существование "подводной ядерной торпеды" у России признано официально
14 января 2018, 10:24
Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое
16 января 2018, 20:39
Семейные узы: в США супруги держали в плену 13 детей
12 января 2018, 18:08
Итоги 2017. Яков Кедми. Вечер с Владимиром Соловьевым
17 января 2018, 06:39
Цена украинской независимости 10 млрд. долларов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.