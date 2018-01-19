Американские B-52 отрепетируют массированные бомбардировки России на шкуре Эстонии

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Бомбардировщики сбросят бомбы весом в 226 кг с высоты шести километров.

Американские стратегические бомбардировщики B-52, недавно отметившие свой 60-летний юбилей, примут на этой неделе участие в военных учениях в Эстонии. В ходе маневров самолеты сбросят на военный полигон бомбы без взрывчатого вещества.

По сообщению Главного штаба Сил обороны Эстонии, B-52 отработают учебные полеты на высоте не менее шести километров. Оттуда они сбросят на многострадальную эстонскую землю бомбы весом в 226 килограммов.

"Совместные учения с тяжелыми бомбардировщиками дают хорошую возможность отработать нанесение массированных авиаударов по наземным целям", - считает полковник Рийво Валге, исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии.

В учениях примут участие авианаводчики из Эстонии, Литвы и Латвии. Также там будут размещенные в странах Балтии подразделения НАТО из Дании и Великобритании.