Американские B-52 атаковали террористов в Афганистане

Американские бомбардировщики B-52 атаковали террористов в северной части Афганистана. Талибы понесли серьёзные потери.

Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман на своей странице в Twitter сообщил об атаке B-52, нацеленной на талибов. Удар был произведён вечером 7 августа в городе Шиберган, расположенном в провинции Джаузджан.

"Террористы понесли серьёзные потери в результате авиаудара ВВС США", - добавил Аман.

Напомним, в середине апреля президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. В исламской республике активизировались боевики движения "Талибан"*. Они утверждают, что взяли под контроль около 85% государства.

Ранее глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи сделал заявление. Из его слов можно сделать вывод, что Соединённые Штаты ушли из Афганистана, чтобы бить исподтишка.

* Движение "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.