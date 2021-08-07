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Американские B-52 атаковали террористов в Афганистане
07 августа 2021, 22:35 • 142 • Политика
Американские бомбардировщики B-52 атаковали террористов в северной части Афганистана. Талибы понесли серьёзные потери.
Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман на своей странице в Twitter сообщил об атаке B-52, нацеленной на талибов. Удар был произведён вечером 7 августа в городе Шиберган, расположенном в провинции Джаузджан.
"Террористы понесли серьёзные потери в результате авиаудара ВВС США", - добавил Аман.
Напомним, в середине апреля президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. В исламской республике активизировались боевики движения "Талибан"*. Они утверждают, что взяли под контроль около 85% государства.
Ранее глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи сделал заявление. Из его слов можно сделать вывод, что Соединённые Штаты ушли из Афганистана, чтобы бить исподтишка.
* Движение "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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