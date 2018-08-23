Американские авиакомпании сокращают рейсы, чтобы снизить расходы

Американские авиакомпании предупредили, что будут сокращать самые малодоходные направления, чтобы справиться с кризисом, вызванным повышением цен на топливо.

Крупнейшая в мире авиакомпания по объему выручки American Airlines Group объявила о том, что с конца этого года начнет сокращать количество самых неприбыльных рейсов. Ее примеру следуют очень многие американские авиакомпании.

American Airlines Group заявила, что в ближайшие месяцы начнет сокращать свои маршруты. Пока речь идет об 11 рейсах, которые будут отменены в конце 2018 года или начале следующего. Среди таких малодоходных рейсов упоминается Лос-Анджелес - Торонто, Шанхай - Чикаго и Филадельфия - Мюнхен.

Еще до этого заявления лидера рынка, большинство американских авиакомпаний предупредили своих инвесторов и пассажиров, что не собираются так активно вводить новые рейсы, как это было раньше. Одна из глобальных причин - рост цен на топливо и, как следствие, необходимость авиакомпаниям увеличивать цены на билеты.