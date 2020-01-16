Американские аналитики в серой зоне

О рекомендациях вооруженным силам США и НАТО по отражению «российской агрессии»

Корпорация RAND опубликовала новый доклад «Враждебные мероприятия России. Борьба с российской агрессией против НАТО в серой зоне на контактном, прямом и точечном уровнях».

Доклад делался по заказу армии США в рамках проекта, целью которого является «подготовка рекомендаций для вооруженных сил США и НАТО по развитию новых возможностей реагирования на угрозы российской агрессии, которые не являются формой войны». В числе источников исследования отмечаются рассекреченные доклады ЦРУ, документы из архива национальной безопасности США.

Авторы продолжают разрабатывать негативный образ России, сравнивая, в частности, её внешнюю политику с действиями террористических организаций: «Шок и трепет, возникшие вследствие успеха России в стиле блицкрига в Крыму и действий [запрещённого в России] «Исламского» государства»* в Ираке произвели значительное волнение среди аналитиков. Ранее предполагалось, что Россия изобрела новый способ войны».

К 2016 году, говорится в докладе, определились общие характеристики действий России в «серой зоне»:

• «Враждебные действия в серой зоне не являются чем-то новым, особенно для России.

• Россия продолжит применять эту тактику, хотя ее цели и средства имеют ограничения.

• Противодействие так называемому режиму серой зоны являются непростым».

Авторы указывают, что в России боязнь Запада имеет экзистенциальный характер, поскольку страна на протяжении веков подвергалась внешним вторжениям, начиная от монгольского вторжения и заканчивая вторжением гитлеровской Германии. (Интересно, что в перечне вторжений в докладе RAND отмечена интервенция США и их союзников на севере России в годы гражданской войны).

Упоминается в докладе и расширение НАТО на Восток, и применение методов «мягкой силы» со стороны США, включая организацию цветных революций на постсоветском пространстве. При этом утверждается, что НАТО никогда не угрожала России, но расширение физической инфраструктуры альянса и рост его военного потенциала вынудили Москву внести НАТО в список угроз национальной безопасности. К этому эксперты RAND добавляют опасения российской власти по поводу возможных внутренних волнений и бунтов в России, включая в список своих примеров события от восстания декабристов 1825 года до цветных революции на постсоветском пространстве.

В докладе утверждается, что нынешняя внешняя политика Кремля является «продолжением доктрины Брежнева» (под этим на Западе обычно понимают внешнюю политику СССР середины 1960-х – начала 1980 гг. по отношению к странам социалистического содружества и странам социалистической ориентации Азии и Африки).

В качестве примеров действий России в «серой зоне» авторы рассматривают всё последнее тридцатилетие международных отношений и пять конкретных случаев: отношения России с Молдовой (1990-2016 гг.), с Грузией (2003-2012 гг.), с Эстонией (2006-2007 гг.), с Украиной (2014-2016 гг.), с Турцией (2015-2016 гг.).

Вся тенденциозность этого доклада RAND проглядывает там, где сопротивление немецкой оккупации на территории СССР во время Великой Отечественной войны, включая партизанское подполье, трактуется как пример «враждебных советских мероприятий» (действий в «серой зоне»), во время которых «советские агенты агрессивно подрывали германскую экономическую программу в западной оккупированной зоне»!

Доклад RAND предлагает своим заказчикам три сценария будущего российского вторжения в Восточную Европу: 1) «концентрированные атаки российской серой зоны» (постсоветских государств); 2) «обычное нападение»; 3) «ядерный удар». Вместе с тем, по мнению авторов, «Россия представляет собой… управляемую угрозу; эта угроза в первую очередь тактическая».

Историческая и теоретическая части доклада, если их можно так назвать, служат для обоснования следующих выводов и рекомендаций:

– оправдывается передовое военное присутствие США в серой зоне, что предусматривает «контактный уровень» противоборства;

– учитываются рекомендации Института стратегических исследований Армии США от 2016 г. по применению обычных вооружённых сил в серой зоне;

– предполагается использовать для «сдерживания России» сеть военных баз, расположение которых совпадает с линией санитарного кордона, предложенного Хэлфордом Макиндером для создания буферной зоны между Советской Россией и Германией (в данном случае это Эстония – Латвия – Литва – Польша);

– рекомендуется создать «надлежащую платформу» для сил специальных операций в Европе в целях борьбы с российскими мероприятиями.