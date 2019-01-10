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Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Прометей"
10 января 2019, 02:54 • 62 • В мире
Россия сознательно "молчит" о темпах разработки новейшего ЗРК С-500 "Прометей". И вызвано это не какими-то трудностями технологического характера, а желанием продвинуть на международном рынке предыдущую модель С-400 "Триумф", считают американские аналитики.
Россия не слишком активно освещает разработку своего новейшего зенитного ракетного комплекса С-500, получившего название "Прометей". Но связано это не с какими-то технологическими трудностями. Это решение вполне осознанное: таким образом не создаются проблемы для продвижения на международном рынке С-400 "Триумф".
По мнению обозревателя The National Interest, в том, что российские военные не торопятся с отчётами о своей последней разработке, видны экономические соображения. Как известно, дальность ракет С-500 на 20 километров больше, чем С-400.
"Прометей" способен преодолевать до 600 километров, при этом может одновременно держать под наблюдением и успеть перехватить до 10 боеголовок, которые летят со скоростью примерно шесть с половиной километров. Не пропустит С-500 и малозаметные истребители. При таких параметрах выпуск С-500 может подорвать невероятный успех С-400 на рынке, утверждает издание.
Американские специалисты серьёзно проигрывают в развитии Стратегическим ядерным силам России. Как отмечает колумнист Юрий Подоляка, американская система ПРО на её нынешней стадии отстаёт от российских вооружений минимум на десятилетие. В частности, даже новейшая ракета ПРО, испытанная на днях на базе системы "Иджис", не даёт тех показателей, которые необходимы для реального противостояния воздушной угрозе.
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