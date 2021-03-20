Американские аналитики: Байден не сможет остановить новую гонку вооружений

Как считают американские аналитики, президент США Джо Байден не сможет остановить новую гонку вооружений, в которую оказались втянуты Россия и Китай.

Соглашение о продлении СНВ-3, которое подписал президент США Джо Байджен, не остановить гонку вооружений, которая охватила весь мир. Об этом пишет РИА ФАН.

Экс-президент Дональд Трамп не был заинтересовал в продлении соглашения, рассчитывая усовершенствовать существующую систему, включив в нее Китай. А вот Байден согласился на СНВ-3 бед дополнительных консультаций.

Многие считают, что решение Белого дома позволило предотвратить новую холодную войну. Но военный эксперт Колин Грей утверждает, что Вашингтон втянул себя в гонку вооружений против Москвы и Пекина.

"Продление нового СНВ не означает ядерной стабильности. Страны будут продолжать развивать свои ядерные силы в рамках своих стратегий реализации своих соответствующих ревизионистских национальных программ", - добавили аналитики Ребекка Хейнрихкс и Патти-Джейн Геллер.

Как считает сенатор Владимир Джабаров, американцы постепенно теряют позиции в сферах бизнеса, технологий, научных исследований и развития экономики. В итоге они пытаются при помощи санкций сдержать развитие оппонентов в лице Москвы и Пекина.

Впрочем, подобный план обречён на провал, ибо Россия направила усилия на то, чтобы стать самодостаточной.

"Они не смогут вернуться на те вершины, которые занимали 15-20 лет назад, потому что мир поменялся", - пояснил парламентарий в интервью сайту 360tv.ru.