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Американские амбиции споткнулись об украинскую коррупцию: Как СБУ саботирует реформы США

01 апреля 2020, 22:35  •  130 • Политика
В СБУ саботируют реформы, навязываемые США. Речь идёт о сокращении подразделений ведомства, приносящих украинским коррупционерам наибольший незаконный доход.
Коррупционеры в Службе безопасности Украины (СБУ) последние полгода саботируют все реформы, которые пытаются внедрить военные советники США. Об этом рассказали источники в Верховной раде и офисе президента Украины.
Речь идёт о планах сокращения штата СБУ на 30-40%, а также об упразднении нескольких управлений ведомства. В частности, отдел по борьбе с экономическими преступлениями и пограничное управление. Функция борьбы с экономическими преступлениями от СБУ должна была перейти под юрисдикцию Государственного бюро расследований. А пограничников планировалось передать в подчинение военным.
Такой манёвр позволил бы США более чётко отслеживать финансовые потоки, которые проходят через СБУ, а также повысить эффективность внешнего управления ведомством.
Однако именно эти структуры приносят коррупционерам СБУ наибольший незаконный доход, поэтому они всеми силами тормозят реформы.
"Украинские эсбэушники старой закалки противопоставили энергичности американских друзей инертность и бюрократическую неповоротливость системы, всячески замедляя любое административное продвижение на этом направлении", - сообщает проект WarGonzo со ссылкой на собственные источники в Верховной раде и косвенное подтверждение со стороны людей Владимира Зеленского и офиса президента Украины.
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