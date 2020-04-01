Американские амбиции споткнулись об украинскую коррупцию: Как СБУ саботирует реформы США

Коррупционеры в Службе безопасности Украины (СБУ) последние полгода саботируют все реформы, которые пытаются внедрить военные советники США. Об этом рассказали источники в Верховной раде и офисе президента Украины.

Речь идёт о планах сокращения штата СБУ на 30-40%, а также об упразднении нескольких управлений ведомства. В частности, отдел по борьбе с экономическими преступлениями и пограничное управление. Функция борьбы с экономическими преступлениями от СБУ должна была перейти под юрисдикцию Государственного бюро расследований. А пограничников планировалось передать в подчинение военным.

Такой манёвр позволил бы США более чётко отслеживать финансовые потоки, которые проходят через СБУ, а также повысить эффективность внешнего управления ведомством.

Однако именно эти структуры приносят коррупционерам СБУ наибольший незаконный доход, поэтому они всеми силами тормозят реформы.