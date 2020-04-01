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Американские амбиции споткнулись об украинскую коррупцию: Как СБУ саботирует реформы США
01 апреля 2020, 22:35 • 130 • Политика
В СБУ саботируют реформы, навязываемые США. Речь идёт о сокращении подразделений ведомства, приносящих украинским коррупционерам наибольший незаконный доход.
Коррупционеры в Службе безопасности Украины (СБУ) последние полгода саботируют все реформы, которые пытаются внедрить военные советники США. Об этом рассказали источники в Верховной раде и офисе президента Украины.
Речь идёт о планах сокращения штата СБУ на 30-40%, а также об упразднении нескольких управлений ведомства. В частности, отдел по борьбе с экономическими преступлениями и пограничное управление. Функция борьбы с экономическими преступлениями от СБУ должна была перейти под юрисдикцию Государственного бюро расследований. А пограничников планировалось передать в подчинение военным.
Такой манёвр позволил бы США более чётко отслеживать финансовые потоки, которые проходят через СБУ, а также повысить эффективность внешнего управления ведомством.
Однако именно эти структуры приносят коррупционерам СБУ наибольший незаконный доход, поэтому они всеми силами тормозят реформы.
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