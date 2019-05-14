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Американские активисты, сторонники Мадуро, не сдали полицейским здание посольства в Вашингтоне - СМИ
14 мая 2019, 08:24 • 74 • Политика
Американская полиция покинула безрезультатно посольство Венесуэлы в Вашингтоне, так и не сумев уговорить сторонников Мадуро сдать здание.
Активисты в американском посольстве Венесуэлы, расположенном в Вашингтоне остались в здании.
Ранее в помещение вошли полицейские, чтобы их выдворить.
Как пишут СМИ полицейские ушли, а активисты остались.
Полицейские провели получасовые переговоры, чтобы захватившее здание люди, покинули его добровольно.
Сторонники законного президента Венесуэлы Николоса Мадуро остались в здании. Глава Боливарианской Республики поблагодарил американских активистов, за защиту посольства.
Информация дана РИА-Новости.
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