Американские активисты, сторонники Мадуро, не сдали полицейским здание посольства в Вашингтоне - СМИ

Активисты в американском посольстве Венесуэлы, расположенном в Вашингтоне остались в здании.

Ранее в помещение вошли полицейские, чтобы их выдворить.

Как пишут СМИ полицейские ушли, а активисты остались.

Полицейские провели получасовые переговоры, чтобы захватившее здание люди, покинули его добровольно.

Сторонники законного президента Венесуэлы Николоса Мадуро остались в здании. Глава Боливарианской Республики поблагодарил американских активистов, за защиту посольства.

Информация дана РИА-Новости.