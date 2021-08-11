Американские "хозяева" Грузии сочли письмо оппозиции Путину вызовом - политик

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Оппоненты действующей власти ожидают наказания по указке Вашингтона за обращение к главе России

Тбилиси подчиняется Вашингтону, констатировала лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, написавшая недавно открытое письмо лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом политик написала в своем "Фейсбуке".

"Открытое обращение к Президенту России американские "хозяева" Грузии воспринимают как открытый вызов, за которым обязательно должно последовать наказание", – говорится в сообщении Инашвили.

По ее мнению, на предстоящих выборах в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября 2021 г., грузинские власти по указке Вашингтона попытаются сфальсифицировать результаты в свою пользу.

Также оппозиционерка выразила сожаление, что Тбилиси не стремится наладить отношения с Москвой.

"Если вдруг появится прогресс – например, в сфере туризма, то, чтобы аннулировать достигнутый прогресс, с кем-то что-то непременно случится", – не исключила политик.

В начале августа стало известно, что представители партии "Альянс патриотов Грузии" обратились к Путину с просьбой посодействовать улучшению грузино-российских отношений.

Инашвили обвинила правящую партию "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили в обострении напряженности между Москвой и Тбилиси.

Между тем, эксперт-международник, бывший сенатор Совфеда Франц Клинцевич не поверил в искренность авторов обращения к Путину. Он полагает, что письмо грузинских оппозиционеров является предвыборным пиаром.

