Американская журналистка заявила о цензуре в прямом эфире: "Корпорация Fox затыкает мне рот"

Корреспондент Fox 26 в прямом эфире заявила, что корпорация "затыкает ей рот", чтобы скрыть от зрителей определённую информацию.

Корреспондентка американского телеканала Fox 26 Айвори Геккер заявила в прямом эфире, что медиакорпорация "затыкает ей рот". Журналистка пообещала раскрыть всю подноготную канала через организацию Project Veritas.

Инцидент произошёл во время показа прогноза погоды. Репортёр должна была рассказать об аномальной жаре в Техасе, однако вместо этого она в прямом эфире обвинила корпорацию Fox в сокрытии информации.

Перед тем как мы перейдём к репортажу, я хочу, чтобы вы, зрители, знали, что корпорация Fox затыкает мне рот,

- сказала Айвори Геккер в ходе прямого включения.

Она добавила, что является не единственной жертвой цензуры со стороны телеканала. Также журналистка отметила, что имеет на руках некоторые записи происходящего за кулисами телеканала Fox. Айвори Геккер подчеркнула, что собирается обнародовать эти записи, так как они касаются не только сотрудников канала, но и зрителей.

Я вышла на некоммерческую журналистскую организацию под названием Project Veritas, которая поможет мне обнародовать записи уже завтра, так что следите за их новостями,

- объявила журналистка.

В компании Fox пока ситуацию не прокомментировали.