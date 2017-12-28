Американская жертва пранкеров Никки Хейли не стала опровергать розыгрыш

Постпреду США при ООН Никки Хейли, грозившей "запомнить имена" тех стран, кто проголосует против признания Иерусалима столицей Израиля, пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили сразу после голосования. Под видом нового премьера Польши. Разговор вышел длинным и искрометным: американскому дипломату, напомним, выкатили претензии по Украине, поведали о вмешательстве Владимира Путина в выборы в несуществующем Биномо (Хейли заверила, что в курсе и следит за ситуацией, а вина России очевидна) и даже о приставаниях Кевина Спейси к Петру Порошенко

И вот, спустя несколько дней, в окружении постпреда прокомментировали звонок.

- Нам нечем поделиться на данный момент, - заявил изданию The Post and Courier представитель Хейли Джон Дегори, добавив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность размещенной пранкерами аудиозаписи.

- Мы сами сообщили о розыгрыше паре известных американских СМИ, но, видимо, им вообще ничего не ответили у Хейли, либо они побоялись выставить ее глупой. Зато нас охотно цитировали турецкие, арабские и даже вьетнамские СМИ, - поделился с "КП" пранкер Лексус.