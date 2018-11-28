Американская защита: Украина просит США разместить военную базу поближе к России

Киев призывает США разместить в стране военную базу, в очередной раз указывая на пошатнувшуюся безопасность государства. Царьград разбирается, нужно ли это Вашингтону.

Автор:

Курганов Дмитрий

Открытым текстом

Похоже, украинские власти на провокации в Черном море останавливаться не собираются, выстраивая цепочку очередных мер по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией. Параллельно обвиняя Кремль в агрессии по отношению к своим кораблям в Керченском проливе, Киев принялся убеждать США в возникшей необходимости разместить военную базу на территории Украины.

Причем никакого секрета из этого в Незалежной делать не собираются. Депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник открытым текстом заявляет российским СМИ, что угроза безопасности Украины продолжает расти, и лишь присутствие американцев позволит чувствовать себя спокойнее.

Конечно, эту тему в Киеве затрагивали и раньше, однако новая российская «агрессия» позволяет приводить заокеанским «друзьям» новые аргументы. Один из них касается и потенциального местоположения американской военной базы – поближе к Крыму и Донбассу, ведь именно оттуда исходит угроза.

А Америке это надо?

При всем желании США не допустить роста конкуренции со стороны Китая и, конечно, России размещение такой базы на Украине явно не входит в планы американцев. Причем не понравится это не только политической и бизнес-элите, но и простым гражданам. В том, что касается интересов Штатов за рубежом, их интересует самый главный вопрос – почему на это должны уходить наши налоги? Сама Украина явно не способна на такие траты.