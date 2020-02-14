Американская военная база в Ираке снова под ударом: Sky News сообщает о ракетном обстреле

Американская военная база в Ираке подверглась ракетному удару. В этот момент там находились военнослужащие США. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Речь идёт о военной базе США, расположенной в северной части Ирака. Информации о разрушениях и жертвах, нанесённых ракетным обстрелом, пока нет. Официальные лица пока не дали комментариев на данную тему.

Напомним, что это уже третья ракетная атака на военные объекты США в Ираке. В январе этого года ракетному обстрелу подверглись две американские базы. Ответственность за удар взял на себя Иран, назвав это местью за убийство командующего силами специального назначения КСИР Касема Сулеймани. При этом было отмечено, что это только начало.

Также стоит отметить, что власти Ирака тоже не особо в восторге от присутствия американских войск на своей земле. Парламент страны проголосовал за немедленный вывод иностранного контингента, однако США не только отказались, но и потребовали за это денег.