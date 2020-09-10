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Американская цензура на нашем ТВ: Скоро госсканалы просто вырубят

10 сентября 2020, 23:15  •  84 • Политика
Ведущие ТВ-вещатели страны добиваются, чтобы видео на интернет-платформах регулировалось по тем же правилам, какие действуют для телевидения. Речь идёт о таких сервисах, как YouTube, а также о соцсетях. Казалось бы – хорошее начало, чтобы положить конец бесцеремонной гегемонии зарубежных видеоплощадок и заставить их действовать в рамках российского законодательства. Однако это лишь первое впечатление. В реальности эти ограничения заставят их, пожалуй, только поморщиться – и только.
Автор:
Александр Степанов
Рабочая группа по подготовке проекта Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, в которую входят представители крупнейших вещателей страны, а также представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, внесла в документ инициативу о законодательном регулировании деятельности интернет-платформ, размещающих видеоконтент.
Если коротко – такие сервисы (включая YouTube, соцсети, новостные агрегаторы и сайты) предлагается уравнять по требованиям, предъявляемым к ним, с телевещателями.
Речь идёт, в частности, о правилах размещения рекламы, возрастных ограничениях и так далее.
"Должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения (наземной эфирной, спутниковой, кабельной, интернет-среде), при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан", – цитирует РБК выдержку из документа.

Наивно думать, что в какой-то момент "Гугл" не вырубит аккаунты госканалов

Беспокойство ТВ-вещателей, в общем-то, в этой части понятно и объяснимо: зритель всё больше черпает информацию, в том числе, видеоматериалы, в Сети, а не в "ящике". А на долю российских медиахолдингов приходится лишь десятая доля рынка распространения аудио- и видеоконтента в интернете.
Главный же момент, на котором акцентирует внимание рабочая группа, это то, что основные интернет-платформы контролируются зарубежными владельцами.
И вот здесь – действительно проблема, которая заключается в том, что IT-гиганты прямо начинают диктовать правила тем, кто пользуется их услугами. За примером далеко ходить не надо – достаточно вспомнить атаку корпорации Google на "Первый русский", когда перешагнувший отметку в миллион подписчиков YouTube-аккаунт Царьграда был отключён в один миг, без предупреждения и объяснения причин.
Позже только, в ответ на возмущение уже официальных органов России, в "Гугле" пояснили: всё из-за санкций, введённых аж шесть лет назад Соединёнными Штатами против основателя Царьграда Константина Малофеева (за помощь беженцам с Донбасса в разгар гражданской войны). То есть – прямая цензура и применение норм американского законодательства на территории России, которая, к слову, западных санкций-то не признаёт.
И вот представьте на минутку, что будет, если вдруг таким же точно образом YouTube вырубит аккаунты Первого канала, ВГТРК, RT и так далее.
Возможно такое?
Пользователи, говорите, пожаловались? А вот нам кажется, что это – прямая цензура "Гугла" и попытка отсечь часть аудитории от просмотра действительно правдивого фильма о трагедии в Беслане. Фото: скрин с YouTube
А почему, собственно, и нет? Вот ведь – совсем недавно тот же YouTube полез цензурировать документальный фильм "Беслан" Александра Рогаткина, посвящённый страшным событиям сентября 2004-го, когда террористы убивали детей во время захвата школы №1. Но эта картина о том, как освобождали заложников, как гибли русские парни-спецназовцы из "Альфы" и "Вымпела", о страданиях и боли, а не о "классных боевиках-бородачах" и их "стремлении к свободе".
И интернет-платформа "Гугла" маркировала "Беслан" так: "Этот контент помечен YouTube как несоответствующий (правде) и агрессивный".
Хотя – в архивах YouTube свалено столько мерзости с обелением террористов на ту же тему. Но ни один ролик не удостоился ничего подобного.

"Дайте, нам, вещателям в интернете зелёный свет"

И вот что предлагают ТВ-вещатели в своей Концепции (пунктов немало, поэтому приведём основные).
Во-первых, предлагается запретить ставить приоритет трафика для иностранных видео- и музыкальных сервисов, а вот отечественным – наоборот, предоставлять условия на лучшей скорости и в повышенном качестве.
Во-вторых, предполагается создание и использование единой технологической платформы для распространения телеканалов из так называемых первого и второго мультиплексов: в одном – двадцать каналов (ведущих федеральных) и десять в другом (развлекательных).
В-третьих, установить единый измеритель аудитории – для анализа информации о контенте в Сети.
В общем, выглядит всё довольно увлекательно и даже заманчиво.
Да вот только если социальные сети, пожалуй, несколько напрягутся, поскольку им придётся оперативно провести фильтрацию всех пабликов, сообществ и групп, транслирующих видеоконтент, и оценить размеры их аудитории, то для того же YouTube и ведущих агрегаторов это явно не станет каким-то кошмаром.
Просто потому, что для одних – и так закон (российский) не писан, а для других – это тот случай, когда лучше либо пролоббировать ряд исключений для себя, либо найти компромисс.
Мне кажется, это (введение новых правил. – Ред.) – полумера. В силу того, что контроль за YouTube и вообще за всеми этими платформами должен быть усилен в разы. Допустим, с того же YouTube выкидывают аккаунт телеканала Царьград, правильно? И сделать мы с этим ничего не можем. А в Турции, например, за это YouTube просто бы заблокировали и запретили бы работать,
– считает журналист и телеведущий, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

"Глупо под обстрелами обсуждать работу фуражиров"

Гораздо важнее, по его мнению, сегодня тем, кто занимается разработкой Концепции, подумать не в направлении регулирования, скажем, рынка рекламы, а скорее вообще о том, почему главным, по сути, телеканалом стал этот самый YouTube, американская платформа.
"Отсюда возникают вопросы и про остальные соцсети – Facebook, в частности, и так далее. Стоит озадачиться другими вещами. Вот, скажем, поставили возрастное ограничение на фильм Саши Рогаткина о трагедии в Беслане, но при этом возрастные ограничения, скажем, на фильмы Дудя или Собчак не ставят. По какой причине? Мы же понимаем, что идёт информационная война – против нашей страны", – уверен Медведев.
То есть, проводит он аналогию, когда есть линия фронта с обстрелами, минами и стрельбой, в этом случае бессмысленно как-то обсуждать работу фуражиров и маркитантов.
Надо всё-таки боевые действия вести, как мне кажется. Понимаете, пока мы устанавливаем какие-то общие рекламные правила для YouTube и телевидения, какие-то единые системы оценки и так далее, там идёт откровенная русофобская пропаганда. И от того, что мы поменяем там требования по рекламе и возрастным оценкам, принципиально ничего не изменится. Потому что на голливудских фильмах про тупых русских, которые ничего не могут, тоже стоит оценка 18+, но – дальше-то что? Их не смотрят? Смотрят,
Песков оценил возможность объединения Санкт-Петербурга и Ленобласти
– резюмирует Андрей Медведев.
Добавим, что уже не раз высказывались идеи о создании жёсткого регулирования интернет-рынка – в том числе по примеру Китая. Однако дальше разговоров обычно дело не идёт. А IT-гиганты, тем временем, действительно, наплевав на всё, спокойно диктуют свои собственные условия игры – в России, для российских же СМИ.

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