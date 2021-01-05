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Американская торговая палата призвала правительство Украины разрешить торговлю повседневными товарами в период локдауна

05 января 2021, 19:35  •  41 • Украина

Американская торговая палата (АТП) призвала Кабмин пересмотреть условия карантина. Дескать, запрет на продажу отдельных товаров может привести к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

«У нас постоянно конфликтные ситуации возникают на языковой, религиозной почве – когда ПЦУ отбирает православных храмы. У нас возникают конфликтные ситуации, когда националисты ходят по улицам с портретом Бандеры… когда гражданам запрещают говорить на родном русском языке… когда за ушанку сажают в тюрьму, когда у людей забирают право на пенсию, уничтожают неподъемные платежками или геноцидной медреформой. Но ни один из этих конфликтов американцев не беспокоил. А запрет на три недели продавать стиральные порошки «Ариэль», зубные щетки и батарейки вызвал настоящую истерику. С чего бы это? Прибыль американских компаний уменьшится?», - интересуется блогер Инга Кирюхина.


И напоминает, что точно в такой же приказной манере посольство США запретило Минздраву закупать российскую вакцину от ковид-19.

«Мда... Во скольких странах локдаун, а так тыкать в морду ссаной тряпкой можно только Украине. Остальные не разрешают почему-то», - пишет по этому поводу ТГ-канал «Бородатая бабушка».

Напомним, что в период локдауна (с 8 января по 25 января) в Украине запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения. Чтобы выполнить требование Кабмина, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе.

«По мнению компаний – членов американской торговой палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приведет к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах», – говорится в заявлении АТП.

Там потребовали от правительства разрешить работу специализированных магазинов, особенно тех, которые продают медицинские препараты и товары, электронику, бытовую химию. А также позволить украинцам тратить деньги на импортные порошки, носки и батарейки в супермаркетах – наравне с хлебом и молоком.

«Торговые заведения являются целостной торговой единицей, к тому же, единственной, способной удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничение их ассортимента нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам. Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса…», - негодуют американские торговцы


«А украинское правительство может утвердить права обслуживания афроамериканцев и геев в магазинах США? Или Шмыгаль должен встать в позу покорности и выполнять приказы белых хозяев? Это такая цена независимости?», - иронично вопрошает блогер Олег Хрусло.

Впрочем, вопрос этот риторический.

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