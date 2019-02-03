Американская суперпушка. Простая незамысловатая ложь

Теперь понятно, ради чего США так торопились разорвать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Они опять уверили себя, будто сделали сверхоружие, и скорее хотят нарастить плацдарм преимуществ вокруг него

Автор:

Покровский Александр

Эта пушка должна будет «открыть дверь» для США в Южно-Китайское море. Но она способна также добросить снаряд от Берлина до Москвы. Или от Осло. Или от Бухареста. Не говоря уже о Варшаве или Таллине.

В общем, в США разрабатывают орудие, способное стрелять на расстояние более 1600 километров. Это орудие там называют артиллерийским. И рассказал о нём министр армии США Марк Эспер (Mark Thomas Esper). А мировой общественности — китайское издание Global Times.

Пушка для кого?

Китайцы пишут об этом с беспокойством. Это можно понять: старина Эспер, что стало почти обычным для американских военных и околовоенных деятелей в эпоху Трампа, выстрелил новостью, как в лицо плюнул. По его словам, такое оружие потому поможет Штатам освоиться в Южно-Китайском море, что они с этой пушкой смогут вести бой, находясь вне зоны поражения со стороны противника.

Какой противник, долго гадать не приходится. Последняя истинно совестливая держава на планете, самоотверженно защищающая демократические ценности по всему миру, собирается в Южно-Китайском море пуляться в тоталитарных китайцев. И министр армии США вовсе не обязан из-за этого наступать себе каблуком на язык. Китай — враг США, это всем известно.

Фото: romantitov/shutterstock.com

Но и Россия, как мы знаем, — тоже. А значит, эта страшная суперпушка должна будет «открывать дверь» с каких-нибудь безопасных позиций и в неё. А где они, те позиции? Да всё там же — на территориях сателлитов Вашингтона по НАТО. На которых России нападать вроде бы формального резона нет, но от которых так славно смотрится перспектива нанести ей первый мгновенный обезоруживающий удар.

До нынешней поры от подобных вдохновляющих американцев перспектив Россию уберегал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но как раз в последние месяцы американские политики, дипломаты, военные и медиа так синхронно завизжали о нарушении этого договора Москвой, что стало понятно: Вашингтон ведёт дело к разрыву договора. Майк Помпео, государственный секретарь США, в начале декабря 2018 года объявил даже ультиматум. Он дал Москве 60 дней, чтобы та «вновь начала» выполнять ДРСМД. Иначе — дрожи, Россия: Вашингтон приостановит выполнение своих обязательств по договору!