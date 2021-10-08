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Американская субмарина попала в "аварию" в Южно-Китайском море

08 октября 2021, 01:00  •  48 • В мире
Атомная ударная субмарина США попала в "аварию" в Южно-Китайском море. Пресс-служба Тихоокеанского флота США обнародовала подробности инцидента.
Речь идёт об атомной ударной подводной лодке военно-морского флота США USS Connecticut (SSN 22), относящейся к классу Seawolf. Во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе произошла "авария". О том, что это случилось в Южно-Китайском море, информировал телеканал Fox News.
Субмарина столкнулась с объектом, который до сих пор не установлен. Известно только, что это не другая подводная лодка.
USS Connecticut сейчас направляется в порт. Экипаж не получил опасных для жизни травм. Подводная лодка "в безопасном и стабильном состоянии". Ядерная силовая установка не повреждена и функционирует в нормальном режиме.
"В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки", - сказано в сообщении.
Начато расследование "аварии" в Южно-Китайском море.

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