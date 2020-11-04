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Американская система голосования: Как в США выбирают президента
04 ноября 2020, 03:10 • 22 • В мире
В США выбирают президента на следующие четыре года. Весь мир следит за ходом этих выборов и напряжённо ждёт результатов, ведь от этого будет зависеть и общий расклад сил в мировой политике, и экономическая обстановка в отдельно взятых странах, в нашей в том числе. Можно делать какие угодно прогнозы, но сама система американских выборов устроена так, что может опрокинуть любой из них. Ведь даже от волеизъявления большинства американцев итоги зависят не всегда.
Автор:
Александра Кирсанова
Выборы президента Америки – совсем не то, что выборы его в России. Если у нас президента выбирают обычные люди, и ваш голос в любом случае будет отдан в счёт того, за кого вы голосуете, в США всё не так очевидно.
Одно из двух
Все знают ещё со школы, что американская политическая система – двухпартийная. А потому и выбирать президента американцам приходится всего из двух кандидатов. Нет, конечно, формально можно проголосовать за кого угодно. Например, если вам одинаково противны и демократы, и республиканцы, вы можете отдать свой голос, скажем, за "зелёных", но только лучше сразу морально готовиться к тому, что ваш кандидат не наберёт больше 1-2%. В истории Америки самый максимальный результат у кандидата от третьей партии (не демократов и не республиканцев) был в 1912 году у Теодора Рузвельта – но стоит учесть, что до этого он уже успел побывать президентом, а свою партию ему пришлось создать лишь потому, что родные республиканцы его не поддержали.
То же касается и беспартийных. Без партии в Америке вообще крайне сложно вести избирательную кампанию, потому что денег на неё взять неоткуда. Максимальный результат у независимого кандидата был на выборах 1992 года, у техасского миллиардера Росса Перо – за него отдали свои голоса почти 19% избирателей. Но для того, чтобы стать президентом, этого, увы, оказалось недостаточно.
Поэтому выбирать американцам всегда приходится одного из двух. Кстати, этих двух выбирает не народ, а партии – и демократы, и республиканцы выдвигают на выборы по одному кандидату, которого определяют сами в ходе внутрипартийного голосования (праймериз). Не понравятся народу выбранные кандидаты – ну что ж, селяви, такова суровая американская демократия.
Но, может быть, хотя бы из этих двух кандидатов точно победит тот, за кого проголосует большинство избирателей? А вот и нет. Ведь президента будут выбирать не простые граждане, а выборщики. И их голоса сыграют решающую роль.
Президента выбирают не простые люди
Вот уже 200 лет, как в США действует двухступенчатая система: сначала избиратели голосуют за списки выборщиков, а потом уже выборщики голосуют за президента. Граждане просто приходят на участки и отдают голос за список выборщиков от той партии, чей кандидат им более симпатичен. Всё. На этом их участие в выборах заканчивается.
Выборщиков для списков в свою очередь выбирают или руководители партий, или партийные съезды в каждом штате. Причём выборщиков от штата будет столько, сколько его представителей сидит в конгрессе. Исключение – федеральный округ Колумбия, не имеющий своих представителей в конгрессе, он выдвигает трёх выборщиков. Таким образом, непосредственно президента в итоге будут выбирать всего 538 человек – выборщиков. Можно себе вообразить, насколько важен в такой ситуации каждый голос…
А выборщики могут взять и проголосовать не за того кандидата. Допустим, выдвинут демократы выборщика, а он вдруг раз – и проголосует за Трампа. Таких "недобросовестных выборщиков", как их называют в Штатах, конечно, меньшинство, но они есть. Так, например, в 2016 году восемь демократов отдали голоса за Трампа, а два республиканца – за Хиллари Клинтон, предав таким образом своих избирателей. Впрочем, в июле этого года Верховный суд США постановил таких "предателей" штрафовать и не учитывать их голоса.
"Победитель получает всё"
Но если с выборщиками – особенно после решения Верховного суда – всё более или менее предсказуемо, то есть в американской выборной системе одно правило, которое может всё голосование перевернуть с ног на голову. И кандидат, за которого проголосовало большинство американцев, проиграет выборы. Речь о принципе "победитель получает всё".
Очень простой принцип. В соответствии с ним по итогам голосования в штате голоса всех выборщиков получает та партия и кандидат от неё, за которую отдано относительное большинство голосов. Миллионы могут проголосовать за кандидата в штате, но если за соперника проголосовало пусть даже на одного человека больше, все голоса выборщиков будут отданы в счёт победителя.
А теперь вообразим ситуацию. Просто в форме математической задачки. За республиканцев в двух штатах проголосовало, условно, по 499 избирателей, за демократов – по 501 избирателю. В третьем штате за республиканцев проголосовало 999 человек, а за демократов – 1. Итак, получается, что республиканцев поддержали 1997 человек, а демократов – 1003. А теперь предположим, что в каждом из этих трёх штатов – по 10 выборщиков. В первых двух победили демократы, значит, записываем в их счет 20 голосов выборщиков. В третьем победили республиканцы – соответственно, у них 10. Кто же победил при таком раскладе? Кандидат от демократов. Несмотря на то что число поддержавших его людей вдвое меньше, чем поддержавших республиканца.
Конечно, эта ситуация очень утрированная, в реальности такого контраста между голосами избирателей и выборщиков добиться, наверное, невозможно. Но ситуации, когда на выборах побеждают не те, кто получил большинство голосов избирателей, в американской истории были. И последний раз это произошло на предыдущих выборах президента США в 2016 году. За демократов было отдано 65 853 625 голосов, или около 48%, а за республиканцев – 62 985 106, то есть примерно на три миллиона и 2% меньше. Но победил всё равно республиканец Трамп, потому что получил большинство голосов выборщиков. К слову, для победы ему достаточно было получить 50% + 1 голос. Однако реальный разрыв по голосам выборщиков составил аж 77 голосов.
Половина США ещё до выборов знает, кого выберет
Ну и ещё один интересный момент. В США есть штаты, которые традиционно голосуют за определённую партию и отправляют на выборы выборщиков от неё. Голоса за противоположную партию там просто сгорают – а точнее, переходят в копилку кандидата от "традиционной" для этого штата партии. Так, например, Нью-Йорк и Калифорния всегда голосуют за демократов, а Техас и Алабама – за республиканцев. В итоге кандидаты даже обычно не проводят в этих штатах избирательную кампанию – что зря нервы и деньги тратить? Так что борьба идёт за "колеблющиеся" штаты, которые каждый раз голосуют по-разному.
Вот такие они, американские выборы. Об их демократичности можете судить сами. С одной стороны, простому работяге, живущему, например, в Техасе, можно не отвлекаться на такую ерунду, как выборы, – всё и так решат за него. Да и в других штатах участие простых граждан в судьбе своей страны уж очень опосредованное. С другой – хочешь выбирать президента, вступай в партию, иди в политику – то есть "случайные" люди в США не дойдут даже до реальных кандидатов в президенты.
Впрочем, самих американцев их выборная система не очень устраивает – если верить сентябрьскому опросу Института Гэллапа, 61% граждан поддержали бы замену Коллегии выборщиков на общенациональное голосование.
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