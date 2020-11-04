Американская система голосования: Как в США выбирают президента

Выборы президента Америки – совсем не то, что выборы его в России. Если у нас президента выбирают обычные люди, и ваш голос в любом случае будет отдан в счёт того, за кого вы голосуете, в США всё не так очевидно.

Одно из двух

Все знают ещё со школы, что американская политическая система – двухпартийная. А потому и выбирать президента американцам приходится всего из двух кандидатов. Нет, конечно, формально можно проголосовать за кого угодно. Например, если вам одинаково противны и демократы, и республиканцы, вы можете отдать свой голос, скажем, за "зелёных", но только лучше сразу морально готовиться к тому, что ваш кандидат не наберёт больше 1-2%. В истории Америки самый максимальный результат у кандидата от третьей партии (не демократов и не республиканцев) был в 1912 году у Теодора Рузвельта – но стоит учесть, что до этого он уже успел побывать президентом, а свою партию ему пришлось создать лишь потому, что родные республиканцы его не поддержали.

То же касается и беспартийных. Без партии в Америке вообще крайне сложно вести избирательную кампанию, потому что денег на неё взять неоткуда. Максимальный результат у независимого кандидата был на выборах 1992 года, у техасского миллиардера Росса Перо – за него отдали свои голоса почти 19% избирателей. Но для того, чтобы стать президентом, этого, увы, оказалось недостаточно.

Поэтому выбирать американцам всегда приходится одного из двух. Кстати, этих двух выбирает не народ, а партии – и демократы, и республиканцы выдвигают на выборы по одному кандидату, которого определяют сами в ходе внутрипартийного голосования (праймериз). Не понравятся народу выбранные кандидаты – ну что ж, селяви, такова суровая американская демократия.

Но, может быть, хотя бы из этих двух кандидатов точно победит тот, за кого проголосует большинство избирателей? А вот и нет. Ведь президента будут выбирать не простые граждане, а выборщики. И их голоса сыграют решающую роль.

Президента выбирают не простые люди

Вот уже 200 лет, как в США действует двухступенчатая система: сначала избиратели голосуют за списки выборщиков, а потом уже выборщики голосуют за президента. Граждане просто приходят на участки и отдают голос за список выборщиков от той партии, чей кандидат им более симпатичен. Всё. На этом их участие в выборах заканчивается.

Выборщиков для списков в свою очередь выбирают или руководители партий, или партийные съезды в каждом штате. Причём выборщиков от штата будет столько, сколько его представителей сидит в конгрессе. Исключение – федеральный округ Колумбия, не имеющий своих представителей в конгрессе, он выдвигает трёх выборщиков. Таким образом, непосредственно президента в итоге будут выбирать всего 538 человек – выборщиков. Можно себе вообразить, насколько важен в такой ситуации каждый голос…

А выборщики могут взять и проголосовать не за того кандидата. Допустим, выдвинут демократы выборщика, а он вдруг раз – и проголосует за Трампа. Таких "недобросовестных выборщиков", как их называют в Штатах, конечно, меньшинство, но они есть. Так, например, в 2016 году восемь демократов отдали голоса за Трампа, а два республиканца – за Хиллари Клинтон, предав таким образом своих избирателей. Впрочем, в июле этого года Верховный суд США постановил таких "предателей" штрафовать и не учитывать их голоса.

"Победитель получает всё"

Но если с выборщиками – особенно после решения Верховного суда – всё более или менее предсказуемо, то есть в американской выборной системе одно правило, которое может всё голосование перевернуть с ног на голову. И кандидат, за которого проголосовало большинство американцев, проиграет выборы. Речь о принципе "победитель получает всё".

Очень простой принцип. В соответствии с ним по итогам голосования в штате голоса всех выборщиков получает та партия и кандидат от неё, за которую отдано относительное большинство голосов. Миллионы могут проголосовать за кандидата в штате, но если за соперника проголосовало пусть даже на одного человека больше, все голоса выборщиков будут отданы в счёт победителя.

А теперь вообразим ситуацию. Просто в форме математической задачки. За республиканцев в двух штатах проголосовало, условно, по 499 избирателей, за демократов – по 501 избирателю. В третьем штате за республиканцев проголосовало 999 человек, а за демократов – 1. Итак, получается, что республиканцев поддержали 1997 человек, а демократов – 1003. А теперь предположим, что в каждом из этих трёх штатов – по 10 выборщиков. В первых двух победили демократы, значит, записываем в их счет 20 голосов выборщиков. В третьем победили республиканцы – соответственно, у них 10. Кто же победил при таком раскладе? Кандидат от демократов. Несмотря на то что число поддержавших его людей вдвое меньше, чем поддержавших республиканца.

Конечно, эта ситуация очень утрированная, в реальности такого контраста между голосами избирателей и выборщиков добиться, наверное, невозможно. Но ситуации, когда на выборах побеждают не те, кто получил большинство голосов избирателей, в американской истории были. И последний раз это произошло на предыдущих выборах президента США в 2016 году. За демократов было отдано 65 853 625 голосов, или около 48%, а за республиканцев – 62 985 106, то есть примерно на три миллиона и 2% меньше. Но победил всё равно республиканец Трамп, потому что получил большинство голосов выборщиков. К слову, для победы ему достаточно было получить 50% + 1 голос. Однако реальный разрыв по голосам выборщиков составил аж 77 голосов.

Половина США ещё до выборов знает, кого выберет

Ну и ещё один интересный момент. В США есть штаты, которые традиционно голосуют за определённую партию и отправляют на выборы выборщиков от неё. Голоса за противоположную партию там просто сгорают – а точнее, переходят в копилку кандидата от "традиционной" для этого штата партии. Так, например, Нью-Йорк и Калифорния всегда голосуют за демократов, а Техас и Алабама – за республиканцев. В итоге кандидаты даже обычно не проводят в этих штатах избирательную кампанию – что зря нервы и деньги тратить? Так что борьба идёт за "колеблющиеся" штаты, которые каждый раз голосуют по-разному.

Вот такие они, американские выборы. Об их демократичности можете судить сами. С одной стороны, простому работяге, живущему, например, в Техасе, можно не отвлекаться на такую ерунду, как выборы, – всё и так решат за него. Да и в других штатах участие простых граждан в судьбе своей страны уж очень опосредованное. С другой – хочешь выбирать президента, вступай в партию, иди в политику – то есть "случайные" люди в США не дойдут даже до реальных кандидатов в президенты.

Впрочем, самих американцев их выборная система не очень устраивает – если верить сентябрьскому опросу Института Гэллапа, 61% граждан поддержали бы замену Коллегии выборщиков на общенациональное голосование.