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Американская разведка рассказала о противоспутниковом оружии России и Китая
24 октября 2018, 12:09 • 131 • Политика
В Пентагоне полагают, что Россия и Китай завершат разработки противоспутниковых вооружений в течение ближайших двух лет.
Противоспутниковое оружие поступит на вооружение армий России и Китая уже в ближайшие несколько лет, уверен директор национальной разведки США Дэниел Коутс.
По его данным, китайские военные уже проводят учения с применением противокосмических видов оружия. Коутс также утверждает, что и в Китае, и в России разрабатывают технологии применения направленной энергии для вывода из строя спутников, пишет ФАН.
Национальная разведка США полагает, что военные реформы в России и КНР свидетельствуют о стремлении двух стран создать военные комплексы, способные противостоять расположенному в космосе оружию.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Пентагона создать космические войска и наверстать отставание от России в этой области.
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