Американская разведка рассказала о противоспутниковом оружии России и Китая

В Пентагоне полагают, что Россия и Китай завершат разработки противоспутниковых вооружений в течение ближайших двух лет.

Противоспутниковое оружие поступит на вооружение армий России и Китая уже в ближайшие несколько лет, уверен директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

По его данным, китайские военные уже проводят учения с применением противокосмических видов оружия. Коутс также утверждает, что и в Китае, и в России разрабатывают технологии применения направленной энергии для вывода из строя спутников, пишет ФАН.

Национальная разведка США полагает, что военные реформы в России и КНР свидетельствуют о стремлении двух стран создать военные комплексы, способные противостоять расположенному в космосе оружию.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Пентагона создать космические войска и наверстать отставание от России в этой области.