Американская разведка раскрыла "соучастников" России во вмешательстве в промежуточные выборы США 2018 года

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что его служба подготовила доклад о вмешательстве в промежуточные американские выборы 2018 года.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что его служба подготовила доклад о вмешательстве в промежуточные американские выборы 2018 года.

Материалы передадут в министерство внутренней безопасности и генпрокурору Штатов. Если тем предоставленные доказательства покажутся убедительными, то это приведёт к новой волне санкций против РФ, Китайской республики и Ирана по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".

Стоит отметить, что хоть американская разведка и нашла некие следы вмешательства других государств в свою внутреннюю политику, но она не может объяснить, как именно это могло повлиять на результаты голосований.