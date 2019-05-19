Американская разведка "назначила" Иран виновным в диверсиях: Саудовский король объявил срочный саммит арабских лидеров

Стало известно о том, что король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке. Причиной стало обострение отношений с Ираном на фоне сегодняшних политических событий. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.

Отмечается, что данный призыв саудовского короля адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива. В призыве напоминается, что ранее были "диверсии против танкеров у берегов ОАЭ", а еще нападения хуситов на две станции по перекачки нефти в Саудовской Аравии.

Примечательно то, что у королевства есть данные американских спецслужб, согласно котором, диверсию и атаку смогли совершить "силы, работающие на Тегеран". Ранее, напомним, США неоднократно угрожали давлением на Иран. Однако прессинг не подействовал. Американская сторона, видимо, пытается сделать новый ход.

И, как обычно, на этот раз чужими руками. Напомним, до этого Штаты вмешались во внутренние дела Венесуэлы, а также пытались надавить на Турцию. В каждом из этих сценариев, как говорят эксперты, виден "след майдана и оранжевых революций". Если народные волнения не удается вызвать, то Штаты начинают использовать инструмент санкций.

Ситуацию вокруг Ирана агентству прокомментировал также госминистр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр. По его словам, Эр-Рияд не хочет войны в регионе.

При этом министр заявил, что если другая сторона выберет войну, то Саудовская Аравия "ответит со всей своей силой".

О том, что Иран продолжит бороться с США, однако речи о войне не идёт. Об этом рассказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Он также отметил, что Тегеран не намерен продолжать переговоры с Вашингтоном, посвящённые ядерной сделке. Это связано с решением американских властей выйти в одностороннем порядке из договора и возобновить санкции.

По словам аятоллы, иранский народ выбрал путь невоенного противостояния.

"Категорическим выбором иранской нации является сопротивление США, и в этом противоборстве США вынуждены будут отступить... Оснований для войны нет", - подчеркнул он.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о том, что Пентагон не собирается пока направлять 120 тысяч американских солдат на Ближний Восток.