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Американская программа лояльности: Трамп сообщил о скором введении безвиза для поляков

05 октября 2019, 03:54  •  72 • В мире
Дональд Трамп сообщил, что запустил процедуру включения Польши в безвизовую программу США. Как только американские ведомства завершат все необходимые проверки, польские граждане получат возможность без визы въезжать на территорию Соединённых Штатов с целью туризма или ведения бизнеса и находиться там в течение 90 дней. По мнению экспертов, так глава Белого дома поощряет Варшаву за лояльность и продвижение американской повестки в Европе.
 
© Joe Raedle/Getty Images
 

Польша в скором времени войдёт в число почти 40 государств, граждане которых могут находиться на территории Соединённых Штатов Америки без визы в течение 90 дней. О запуске соответствующей процедуры сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я уже подписал некоторые предварительные документы, мы предоставим Польше полную отмену виз», — сказал Трамп.

Как добавила позднее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, теперь Министерство внутренней безопасности проведёт необходимые мероприятия по оценке соответствия Польши программе безвизового въезда. По её словам, в случае положительного вердикта польским гражданам разрешат безвизовый въезд в США для осуществления бизнес-визитов и в туристических целях.

«Двусторонние отношения между США и Польшей никогда не были прочнее, и это (решение о безвизовом въезде. — RT) станет замечательным достижением для обеих стран», — пояснила она.

В настоящее время в безвизовую программу США входят 38 стран, в числе которых Франция, Германия, Япония и Австралия.

Такое развитие событий было ожидаемым, поскольку американский лидер анонсировал это решение 23 сентября в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Они пытались получить это в течение многих, многих десятилетий, и я предоставлю эту возможность полякам в знак уважения польского народа, проживающего в США и в Польше», — указывал он.

В свою очередь, польский лидер выражал надежду на то, что американцы введут безвиз до конца 2019 года.

  • Архивное фото от 12 июня 2019 года. Рукопожатие Анджея Дуды и Дональда Трампа
  • © Kevin Lamarque / Reuters

«Трамп демонстрирует лояльность Польше»

Как отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, в последнее время между Польшей и США выстроились сильные связи, страны активно взаимодействует между собой в различных сферах — от оборонно-промышленного комплекса до энергетического сектора.

«Я не исключаю, что пресловутые ракеты средней и малой дальности если где и появятся, то как раз в Польше. Польское руководство всерьёз надеется стать одним из главных партнёров США на континенте на фоне кризиса отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Кроме того, несмотря на небольшую численность, польская диаспора в США тоже достаточно развита, и это крупный игрок, который может лоббировать свои интересы на самых разных уровнях: и на законодательном уровне через конгресс, и на исполнительном — через администрацию президента. Поэтому, мне кажется, это важный ответный шаг со стороны Трампа, который, с одной стороны, показывает расположенность, а с другой — такая отмена виз вряд ли приведёт к тому, что большое количество поляков устремятся на территорию США, чтобы там остаться и работать нелегально. Это вряд ли произойдёт, поэтому Трамп ничего не теряет и подобного рода ответным жестом демонстрирует им свою лояльность», — заметил собеседник RT.

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин также указал на особые польско-американские отношения.

«Мы помним, Польша уже давно заявила о том, что она готова разместить у себя американскую военную базу и даже инвестировать порядка $2 млрд в её обеспечение. Иначе говоря, они приглашают американцев не на пустое место. Есть и другие соглашения. Речь идёт о стратегическом сотрудничестве. Вдобавок есть энергетический фактор. Польша стала одной из первых стран, которая приняла американский сжиженный газ и указала на готовность стать государством-транзитёром американского сжиженного газа в ЕС», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Напомним, что в сентябре Трамп и Дуда подписали Совместную декларацию по улучшению оборонного сотрудничества Польши и США. Согласно документу, численность американских войск в республике будет увеличена на 1 тыс. человек. Наряду с этим представители Варшавы сообщили, что штаб американских войск на восточном фланге НАТО в ближайшее время будет перенесён из Германии в Польшу.

Страны также в последнее время усилили связи в энергетической отрасли. Варшава уже несколько раз подчёркивала, что откажется от российского газа после 2022 года, когда завершится контракт с «Газпромом». Взамен польская нефтегазовая госкомпания PGNiG уже подписала ряд соглашений с американскими экспортёрами СПГ. К тому же Польша и США разделяют критическое отношение к трубопроводу «Северный поток — 2» и договорились препятствовать реализации этого проекта.

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