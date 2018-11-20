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«Американская пресса начала информационную подготовку смены режима правящей династии в Саудовской Аравии» - Лимонов
20 ноября 2018, 04:24 • 30 • В мире
Писатель Эдуард Лимонов уверен, что убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи может стать хорошим предлогом для смены правящей королевской династии Аль Сауд.
Писатель и общественный деятель Эдуард Лимонов, анализируя ситуацию последних дней, когда ЦРУ выдвинуло обвинения в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, приходит к выводу, что его смерть может быть очень хорошим поводом для смены правящего режима в Саудовской Аравии. Его могут организовать США.
Лимонов пишет у себя в блоге, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд модернизатором не является, а таковым «назначен». Писатель предлагает обратить внимание на лицо кронпринца: «Оно под черной щетиной откровенно жесткое, пожалуй, даже преступное».
Саудовская Аравия пока не очень доказала свой либерализм. Единственное, что на этом пути сделала страна - это разрешила женщинам водить автомобили. Лимонов напомнил, что момент передачи власти Мухаммеду бен Салману Аль Сауду сопровождался фактическим взятием в заложники нескольких сотен самых богатых принцев страны и уплаты ими громадного выкупа.
Писатель цитирует газету Washington Pоst, которая уверена, что шансы на вторжение или внутренний переворот в стране близки к 100%.
«Джентльмены не расчленяют джентльменов ведь», - написала Washington Pоst, имея в виду что Салман и его клика - не джентльмены. Кто бы сомневался. Они ваххабиты», - резюмирует Лимонов.
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