Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии

В начале мая 2020 года русские военные спланировали операцию по доставке гуманитарных грузов для жителей восточных регионов Сирийской Арабской Республики. Грузовики должны были доставить почти 170 тонн продуктов питания и медикаментов сирийцам. Колонна рассчитывала пройти из Латакии через Дейр-эз-Зор, затем проследовать по территории, которая оккупирована американцами, и остановиться в городе Камышлы.

Колонна двинулась в путь 13 мая. Больше суток грузовики пересекали пустыню и добрались до берега реки Евфрат. А утром 15 мая выяснилось, что американцы отказываются пропускать наших военных по подконтрольной США территории. Объяснение было самое странное - якобы военные США не могут обеспечить безопасность грузов и защитить их от боевиков, сообщает "Русская весна".

Однако, несмотря на противодействие со стороны американцев, русские, проявив смекалку, доставили грузы в город Камышлы в нужный срок. Правда, путь из-за этого увеличился почти вдвое.