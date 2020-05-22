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Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
22 мая 2020, 12:55 • 205 • В мире
В Сирии американцы попытались не пропустить колонну с русским гуманитарным грузом для местных жителей. Военные США оправдывали свои действия тем, что якобы не могут обеспечить безопасность гуманитарных грузов на подконтрольной им территории. Русских военных не устроило это объяснение и они нашли, как всё-таки доставить грузы сирийцам.
В начале мая 2020 года русские военные спланировали операцию по доставке гуманитарных грузов для жителей восточных регионов Сирийской Арабской Республики. Грузовики должны были доставить почти 170 тонн продуктов питания и медикаментов сирийцам. Колонна рассчитывала пройти из Латакии через Дейр-эз-Зор, затем проследовать по территории, которая оккупирована американцами, и остановиться в городе Камышлы.
Колонна двинулась в путь 13 мая. Больше суток грузовики пересекали пустыню и добрались до берега реки Евфрат. А утром 15 мая выяснилось, что американцы отказываются пропускать наших военных по подконтрольной США территории. Объяснение было самое странное - якобы военные США не могут обеспечить безопасность грузов и защитить их от боевиков, сообщает "Русская весна".
Однако, несмотря на противодействие со стороны американцев, русские, проявив смекалку, доставили грузы в город Камышлы в нужный срок. Правда, путь из-за этого увеличился почти вдвое.
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