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Американская писательница раскрыла "самый неловкий секрет" о трагедии с малайзийским "Боингом"

24 сентября 2019, 14:39  •  384 • В мире
Американская писательница Кристина Негрони сообщила о том, что ситуация с исчезнувшим малайзийским "Боингом" МН370 может оказаться частью "широкого правительственного сокрытия". Раскрывая детали, связанные с делом, она отмечает, что это может быть "самым неловким секретом" авиакомпании.
На фоне регулярных сообщений о трагедии с малайзийским "Боингом" в Донбассе в СМИ всплыли данные о другом малайзийском самолете - таинственно исчезнувшем чуть ранее сбитого МН17.
Речь идет о рейсе МН370 Malaysia Airlines. 8 марта 2014 года авиалайнер с 227 пассажирами и 12 членами экипажа вылетел по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) - Пекин (КНР), но через 40 минут после взлета внезапно исчез с радаров в районе Южно-Китайского моря. Все, кто был на борту, были признаны погибшими, хотя следователи до сих пор не смогли установить ни обстоятельства, ни причины случившегося.
Зато теперь американская писательница Кристина Негрони сообщила о том, что ситуация с исчезнувшим малайзийским "Боингом" МН370 может оказаться частью "широкого правительственного сокрытия". Она полагает, что здесь правительство Малайзии скрывает какую-то тайну, связанную с трагедией.
Раскрывая детали, связанные с делом, она отметила, что на момент происшествия Malaysia Airlines была частной компанией, однако пять месяцев спустя после инцидента с МН370 правительство объявило о ее национализации.
"Авиакатастрофы могут раскрыть правительственные секреты и неудачи, должностные преступления или все вышеперечисленное", - цитирует писательницу издание Express, отмечая, что "это еще более заметно, если авиакомпания принадлежит правительству, как это имеет место в Малайзии и многих других странах".
По мнению Негрони, случай с МН370 показывает, что авиакомпания "хранит самый неловкий секрет".
"Еще до того как самолет улетел в забвение, компания уже знала, что не может отслеживать свои самолеты так часто, как это требуется", - напомнила писательница.

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