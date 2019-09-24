Американская писательница раскрыла "самый неловкий секрет" о трагедии с малайзийским "Боингом"

На фоне регулярных сообщений о трагедии с малайзийским "Боингом" в Донбассе в СМИ всплыли данные о другом малайзийском самолете - таинственно исчезнувшем чуть ранее сбитого МН17.

Речь идет о рейсе МН370 Malaysia Airlines. 8 марта 2014 года авиалайнер с 227 пассажирами и 12 членами экипажа вылетел по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) - Пекин (КНР), но через 40 минут после взлета внезапно исчез с радаров в районе Южно-Китайского моря. Все, кто был на борту, были признаны погибшими, хотя следователи до сих пор не смогли установить ни обстоятельства, ни причины случившегося.

Зато теперь американская писательница Кристина Негрони сообщила о том, что ситуация с исчезнувшим малайзийским "Боингом" МН370 может оказаться частью "широкого правительственного сокрытия". Она полагает, что здесь правительство Малайзии скрывает какую-то тайну, связанную с трагедией.

Раскрывая детали, связанные с делом, она отметила, что на момент происшествия Malaysia Airlines была частной компанией, однако пять месяцев спустя после инцидента с МН370 правительство объявило о ее национализации.

"Авиакатастрофы могут раскрыть правительственные секреты и неудачи, должностные преступления или все вышеперечисленное", - цитирует писательницу издание Express, отмечая, что "это еще более заметно, если авиакомпания принадлежит правительству, как это имеет место в Малайзии и многих других странах".

По мнению Негрони, случай с МН370 показывает, что авиакомпания "хранит самый неловкий секрет".

"Еще до того как самолет улетел в забвение, компания уже знала, что не может отслеживать свои самолеты так часто, как это требуется", - напомнила писательница.