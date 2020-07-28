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"Американская непорядочность": США загоняют в тупик Европу из-за "Северного потока - 2"

28 июля 2020, 21:05  •  132 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон хочет сделать население Старого Света полностью зависимым от экономики Штатов
Европа не пойдет на поводу у США в вопросе реализации газопровода "Северный поток – 2", даже несмотря на угрозы применения санкций в отношении участников проекта. В ином случае европейцы будут зависеть от американского СПГ, что чревато плачевными последствиями для ЕС. С таким мнением выступил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Так он прокомментировал свежую информацию о том, что Вашингтон снова пугал Германию российской трубой. Ранее сегодня Deutsche Welle сообщила со ссылкой на диппредставительство Штатов в Берлине о признании "СП – 2" не коммерческим проектом, а инструментом Москвы по усилению зависимости Старого Света от поставок газа из России, а значит европейцы окажутся в небезопасности.
По мнению российского сенатора, таким образом власти США просто обслуживают интересы американского бизнеса, лоббируя свой сжиженный газ.
"Я думаю, что при всех этих обстоятельствах они от этого проекта не откажутся и на это давление не отреагируют. Они будут вынуждены иметь хозяйственные отношения с Россией", – сказал РИА ФАН Клинцевич.
Он напомнил, что в реализации "Северного потока – 2" участвует много европейских компаний, вложивших в проект деньги и ожидающих вернуть инвестиции после запуска газопровода.
Санкционные угрозы со стороны Вашингтона сенатор оценил как проявление "американской непорядочности".
"Они сегодня загоняют в тупик Европу, [собираясь] сделать ее абсолютно зависимой от своей конъюнктуры рынка и, самое главное, – от своих намерений", – считает Клинцевич.
По его словам, европейцев хотят сделать полностью ручными. Если население Старого Света это не поймет, то таковыми они и станут, подчеркнул политик.
Добавим, в своей очередной страшилке дипмиссия Штатов в ФРГ облагодетельствовала немцев заявлением, что Вашингтон "в настоящее время не вводит какие-либо санкции", но предупреждает местные компании, что участие их в "СП – 2""создает для них риски".

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