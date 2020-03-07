Американская ложь и американская правда • 84 • Аналитика

Трудно сказать, что отвратительнее: американская елейная ложь или американская суровая правда. Ложь заключается в том, что периодически власти США рядятся в тогу борцов с террористами (которых сами же и выпестовали). Но иногда они говорят правду и обнажают свои истинные цели, и тогда от этой правды пахнет так же дурно, как и от лжи.



Расчехлился

Кто следит за событиями вокруг Сирии, помнит период, когда боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенного в РФ) публично резали головы гражданам США. После чего из-за океана следовали решительные заявления о решительной и бескомпромиссной борьбе против терроризма. И действительно, было время, когда американская армия и впрямь наносила удары по позициям ИГИЛ и прочих запрещенных (не только в РФ) организаций типа «Аль-Каиды» и ее дочки «Джебхат ан-Нусры». Не забывали США как бы нечаянно побомбить и мирных граждан, и сирийских военных. Потом всегда можно сказать: ошибочка вышла.







Сегодня террористы уже не режут головы американским журналистам. Не до того им стало: удержаться бы в своем фактически последнем анклаве. В том, что осталось от «Идлибской зоны деэскалации». И тут спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри «расчехлился», обозначив истинную цель своей страны.



Есть ли еще кто-то в мире, кто считает, что будто бы благородная «миссия белого человека» из-за океана состоит в борьбе с терроризмом? Джеффри развеивает последние иллюзии на этот счет, когда говорит о боевиках группировки «Тахрир аш-Шам» (это переименованная «Джебхат ан-Нусра», также запрещенная не только в России и признанная террористической организация):



«Они не наши друзья, мы не имеем с ними никаких дел, но они определенно не являются приоритетом для нас с точки зрения борьбы с терроризмом».

Приоритет же, подчеркнул американский спецпредставитель в интервью телекомпании CBS, — борьба с «режимом» президента Сирии Башара аль-Асада. Таким образом, мы снова слушаем заезженную еще в 2011-2013 годах пластинку с бесконечной и надоедливой мантрой «Асад должен уйти». За это время успели уйти со своих постов и ее авторы, Барак Обама и Хиллари Клинтон, а мантра все еще звучит, отдаваясь эхом в ущельях.



Джеффри признает, что боевики, засевшие в Идлибе, являются ответвлением «Аль-Каиды». И все равно они, по его словам, «сфокусированы на борьбе с режимом Асада». То бишь воюют за демократию.



Подгадили в Совбезе ООН

Как известно, 5 марта состоялись непростые переговоры между президентами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. После чего было объявлено о режиме прекращения огня в Идлибе. Про само соглашение написано уже немало материалов и в целом оно оценивается как дипломатическая победа России. Звучат также прогнозы относительно того, что вряд ли оно будет неукоснительно соблюдаться террористическими группировками.



Тем не менее, компромисс, способный хотя бы на какое-то время разрядить обстановку, найден.



На словах режим прекращения огня даже был положительно оценен в Вашингтоне. Так, госсекретарь Майк Помпео в ходе беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил, как сказано в заявлении после этого разговора, «важность установления продолжительного режима перемирия».



Со своей стороны Москва сочла важным предоставить Совету Безопасности ООН итоги переговоров с турецкой стороной и запросила проведение закрытого заседания. После данного мероприятия постпред РФ в международной организации Василий Небензя рассказал, что речь шла о принятии документа в виде общего заявления для прессы, в котором от имени СБ ООН была бы выражена поддержка достигнутым договоренностям.



Но, сообщил Небензя, «из-за позиции одной делегации» проект документа был отклонен. Что же это за страна такая, выступившая против прекращения огня? Ответ оказался очевиден — США.



А ведь до этого — на словах — приветствовали! К вопросу о правде и лжи…



Такая «самооборона»

В тот день, когда шли переговоры между Путиным и Эрдоганом, глава американского внешнеполитического ведомства Помпео опубликовал в «Твиттере» заявление в поддержку Турции. По его словам, Анкара имеет «право на самооборону» в Идлибе.







Можно, конечно, посоветовать ему внимательно посмотреть на карту региона. Сомнительно, однако, что господин госсекретарь совершил банальную ошибку по географии и забыл, в какой стране находится город Идлиб и одноименная провинция. Просто у Вашингтона и его представителей своеобразные взгляды на самооборону: агрессор и жертва агрессии меняются местами. Более того, Помпео не просто выразил солидарность с одной из стран НАТО. Он возложил вину за все риски в этом районе на сирийского лидера, а заодно — на «русских и иранцев».



Конечно, если судить с позиции здравой логики: ну какая «самооборона» может быть у Турции на территории чужого государства? Но Помпео не может руководствоваться нормальной человеческой логикой: тогда стало бы ясно, что и его страна выступает по отношению к Сирии как агрессор. А вовсе не как обороняющаяся сторона, защитник демократии или борец с терроризмом. А агрессор агрессору глаз не выклюет.



Так и действуют оба этих члена НАТО — Турция и США, постоянно переобуваясь на ходу. То пытаются изобразить из себя благородных воинов, сокрушающих терроризм, то не скрывают, что истинная цель — расправиться с непокорной страной, навязать свою марионетку. Поставить суверенное государство на колени.



Девять лет уже пытаются — безуспешно! Трудно сказать, что отвратительнее: американская елейная ложь или американская суровая правда. Ложь заключается в том, что периодически власти США рядятся в тогу борцов с террористами (которых сами же и выпестовали). Но иногда они говорят правду и обнажают свои истинные цели, и тогда от этой правды пахнет так же дурно, как и от лжи.Кто следит за событиями вокруг Сирии, помнит период, когда боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенного в РФ) публично резали головы гражданам США. После чего из-за океана следовали решительные заявления о решительной и бескомпромиссной борьбе против терроризма. И действительно, было время, когда американская армия и впрямь наносила удары по позициям ИГИЛ и прочих запрещенных (не только в РФ) организаций типа «Аль-Каиды» и ее дочки «Джебхат ан-Нусры». Не забывали США как бы нечаянно побомбить и мирных граждан, и сирийских военных. Потом всегда можно сказать: ошибочка вышла.Сегодня террористы уже не режут головы американским журналистам. Не до того им стало: удержаться бы в своем фактически последнем анклаве. В том, что осталось от «Идлибской зоны деэскалации». И тут спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри «расчехлился», обозначив истинную цель своей страны.Есть ли еще кто-то в мире, кто считает, что будто бы благородная «миссия белого человека» из-за океана состоит в борьбе с терроризмом? Джеффри развеивает последние иллюзии на этот счет, когда говорит о боевиках группировки «Тахрир аш-Шам» (это переименованная «Джебхат ан-Нусра», также запрещенная не только в России и признанная террористической организация):Приоритет же, подчеркнул американский спецпредставитель в интервью телекомпании CBS, — борьба с «режимом» президента Сирии Башара аль-Асада. Таким образом, мы снова слушаем заезженную еще в 2011-2013 годах пластинку с бесконечной и надоедливой мантрой «Асад должен уйти». За это время успели уйти со своих постов и ее авторы, Барак Обама и Хиллари Клинтон, а мантра все еще звучит, отдаваясь эхом в ущельях.Джеффри признает, что боевики, засевшие в Идлибе, являются ответвлением «Аль-Каиды». И все равно они, по его словам, «сфокусированы на борьбе с режимом Асада». То бишь воюют за демократию.Как известно, 5 марта состоялись непростые переговоры между президентами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. После чего было объявлено о режиме прекращения огня в Идлибе. Про само соглашение написано уже немало материалов и в целом оно оценивается как дипломатическая победа России. Звучат также прогнозы относительно того, что вряд ли оно будет неукоснительно соблюдаться террористическими группировками.Тем не менее, компромисс, способный хотя бы на какое-то время разрядить обстановку, найден.На словах режим прекращения огня даже был положительно оценен в Вашингтоне. Так, госсекретарь Майк Помпео в ходе беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил, как сказано в заявлении после этого разговора, «важность установления продолжительного режима перемирия».Со своей стороны Москва сочла важным предоставить Совету Безопасности ООН итоги переговоров с турецкой стороной и запросила проведение закрытого заседания. После данного мероприятия постпред РФ в международной организации Василий Небензя рассказал, что речь шла о принятии документа в виде общего заявления для прессы, в котором от имени СБ ООН была бы выражена поддержка достигнутым договоренностям.Но, сообщил Небензя, «из-за позиции одной делегации» проект документа был отклонен. Что же это за страна такая, выступившая против прекращения огня? Ответ оказался очевиден — США.А ведь до этого — на словах — приветствовали! К вопросу о правде и лжи…В тот день, когда шли переговоры между Путиным и Эрдоганом, глава американского внешнеполитического ведомства Помпео опубликовал в «Твиттере» заявление в поддержку Турции. По его словам, Анкара имеет «право на самооборону» в Идлибе.Можно, конечно, посоветовать ему внимательно посмотреть на карту региона. Сомнительно, однако, что господин госсекретарь совершил банальную ошибку по географии и забыл, в какой стране находится город Идлиб и одноименная провинция. Просто у Вашингтона и его представителей своеобразные взгляды на самооборону: агрессор и жертва агрессии меняются местами. Более того, Помпео не просто выразил солидарность с одной из стран НАТО. Он возложил вину за все риски в этом районе на сирийского лидера, а заодно — на «русских и иранцев».Конечно, если судить с позиции здравой логики: ну какая «самооборона» может быть у Турции на территории чужого государства? Но Помпео не может руководствоваться нормальной человеческой логикой: тогда стало бы ясно, что и его страна выступает по отношению к Сирии как агрессор. А вовсе не как обороняющаяся сторона, защитник демократии или борец с терроризмом. А агрессор агрессору глаз не выклюет.Так и действуют оба этих члена НАТО — Турция и США, постоянно переобуваясь на ходу. То пытаются изобразить из себя благородных воинов, сокрушающих терроризм, то не скрывают, что истинная цель — расправиться с непокорной страной, навязать свою марионетку. Поставить суверенное государство на колени.Девять лет уже пытаются — безуспешно! Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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