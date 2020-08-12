Американская корпорация зарабатывает деньги на русских: "Не могу молчать"

В программе "Не могу молчать" на Царьграде ведущая Мария Иваткина обратила внимание на ситуацию с Google. По мнению журналистки, американская корпорация затеяла свою игру в России, игнорируя требования Роскомнадзора по запрещённому контенту.

"Операторы поисковых систем обязаны это делать по действующему российскому законодательству. Но эти законы писаны не для Google. Более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации были сохранены в поиске", - отмечает Иваткина.

В декабре 2018 года американскую компанию уже оштрафовали за отказ от фильтрации запрещённого контента на "астрономическую" сумму - 500 тыс. рублей. Американцы заплатили и продолжили игнорировать требования Роскомнадзора.

Так, в июле прошлого года прилетел ещё один штраф на 700 тыс. рублей, но реакции ноль, отмечает Иваткина. Теперь новый штраф - 1,5 млн рублей. Однако чистая прибыль Google в прошлом году составила 30 млрд долларов, поэтому 1,5 млн рублей - ничто, считает ведущая.

"Может, хватит уже пятки американскому бизнесу щекотать? Плевать они хотели на российские законы. А наши власти всё утираются. Какой в следующем году штраф выпишем? Три миллиона? Реакция будет аналогичной. А вот блокировки гигант бы испугался. Всё же Google тут пасётся не просто так, а деньги зарабатывает. Неплохие деньги", - описывает ситуацию Иваткина.

Выручка российской "дочки" Google в прошлом году достигла 45 миллиардов рублей. Таким образом, американской корпорации есть что терять.

"И с блокировкой телеканала Царьград такая же история. За что Google заблокировал? Какие правовые основания? Американские санкции в отношении нашего учредителя? Алё, мы в России живём, а не в США. И наш канал – это официально зарегистрированное в России СМИ. Может, нашим властям пора вспомнить, что такое гордость и суверенитет, и прижучить чертей, потерявших границы реальности? Или интересы связаны с процветанием американского бизнеса в России? Ну, тогда мне всё понятно!", - делает вывод Иваткина.