Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения...
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордо...
Главная / В России

Американская газета обвинила Россию в том, чем США занимались 10 лет

27 июня 2020, 11:25  •  147 • В России

Американская газета The New York Times «оглушила» читателей сенсацией: Россия тайно предлагала талибам вознаграждение за убийства военных США в Афганистане.

Такой вывод разведка США сделала, в частности, на основании допросов захваченных в 2019 году террористов и других преступников. Год назад в Афганистане погибли 20 американских военных. Но кто из них был убит именно после получения вознаграждения от России, попавшим в лапы спецслужб США боевикам неизвестно. Но это для газеты и неважно, главное – притянуть обвинение за уши.

А чтобы придать значимость своей публикации, The New York Times заключает, что сейчас Вашингтон рассматривает варианты официального ответа на действия Москвы, - ожидаются и нота протеста, и даже новые санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно об обвинениях со стороны Белого дома. «Если кто-то их предъявит, мы ответим». А ответить будет чем. Ибо есть не предположения, а документы и факты, что

США и их союзники помогали афганским моджахедам воевать с СССР на протяжении 10 лет (1979-1989).

Во время афганской кампании США запустили тайную операцию «Циклон», в рамках которой «умеренная афганская оппозиция» получила миллиарды долларов и сотни тысяч единиц новейшего вооружения. Первая партия американского оружия поступила в Афганистан уже 10 января 1980 года - через две недели, после ввода советских войск.

Операция по финансированию и вооружению афганских моджахедов стала одной из самых секретных и дорогих операций ЦРУ за все историю существования этой секретной службы. На войну с Советским Союзом чужими руками американцы к 1989 году потратили минимум 4 млрд долларов.

Конгрессмен Чарли Уилсон много раз хвастался, что именно он добился выделения колоссальных сумм, на которые тайно, по каналам ЦРУ, закупалось оружие для афганских моджахедов.

В марте 1985 года Рейган подписал директиву по национальной безопасности № 166, в которой предписывалось действовать «любыми доступными средствами» при решении афганской проблемы в интересах США. Новая директива предполагала поставки моджахедам (их называли «повстанцами») технологически новых видов оружия. В США были обнародованы архивные документы, их которых следует, что с 1985 года объем поставляемого «союзниками» вооружения в Афганистан достиг 85 тысяч тонн в год!

Тут остается добавить, что время войны в Афганистане против оснащенных до зубов американским оружием моджахедов наш ограниченный контингент потерял не 20 солдат и офицеров, а более 13,5 тысяч! И это дает нам куда большее право объявить США встречные санкции за помощь убийцам тысяч наших граждан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 23:25
Павел Крашенинников:Мы теперь правопреемники не только СССР, но и Российской империи
26 июня 2020, 20:25
Путин и Макрон обсудили мир от Лиссабона до Владивостока
26 июня 2020, 18:25
Михаил Погребинский: Саакашвили бросил камень в огород украинской бюрократии, которая его игнорирует
26 июня 2020, 20:55
«Стоимость перевозки снизится в среднем на 30—50%»: первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня
27 июня 2020, 02:25
Не о вечной власти мечтает наше начальство, а о шезлонге
26 июня 2020, 17:25
Сербский политик: Если Конституция защищает традиционные ценности — это правильно
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и п...
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Рос...
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое пр...
27 июня 2020, 00:00
Когда закончится война в Донбассе: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения конфли...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 05:00
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
24 июня 2020, 18:00
Пока люди радуются, либералы ждут украинские танки в Москве. И призывают нас скорбеть
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
22 июня 2020, 02:00
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
24 июня 2020, 17:00
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.