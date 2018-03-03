«Американская элита в ступоре»: смогут ли США создать оружие для противодействия новейшим российским ракетам

Заявления президента России Владимира Путина о ракетном вооружении нового поколения вызвали большой резонанс в Соединённых Штатах. Как полагают эксперты, Вашингтон пребывает «в ступоре», поскольку не обладает «оружием для противодействия». По мнению аналитиков, Америка пока не готова отказаться от развития глобальной системы ПРО и реализации ядерной доктрины. Какие ответные шаги могут предпринять США, чтобы «сдержать» Россию, разбирался RT.

Руководство США пока не предъявило оружия для противодействия, способного противостоять появившимся у Москвы ракетным комплексам нового поколения, заявили опрошенные RT эксперты. Напомним, 1 марта во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия получила межконтинентальное оружие, не имеющее аналогов в мире. Его создание стало ответом на выход Вашингтона из договора по ПРО.

Известно, что президент США Дональд Трамп выразил беспокойство в связи с заявлениями российского коллеги. При этом ранее представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что Вашингтон был в курсе ведущихся в России работ по созданию оружия стратегического назначения.

«Президент Путин подтвердил то, что США знали всё время, — что Россия более десяти лет развивала дестабилизирующее вооружение в прямом противоречии со своими обязательствами по договору. Президент (Дональд Трамп. —RT) понимает, с какими угрозами он сталкивается… и намерен защитить своих союзников и партнёров», — сказала Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

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По словам представителя Белого дома, Соединённые Штаты обладают превосходными стратегическими ядерными силами (СЯС), а «оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать». Пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт также подчеркнула, что «способности США в сфере обороны по-прежнему не будут иметь себе равных».

«Мы не удивлены этими заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — отметила, в свою очередь, представитель Пентагона Дана Уайт.

«Мы никому не угрожаем»

В финальной части послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что российская армия получила несколько образцов новейшей ракетной техники. Как подчеркнул глава государства, стремительное развитие ударных вооружений стало ответом на расширение глобальной системы ПРО США: как полагает Москва, цель развития ПРО заключается в нивелировании потенциала стратегических ядерных сил РФ.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

kremlin.ru

Президент России рассказал о достижениях в разработке новых носителей ядерного оружия: межконтинентальной ракеты «Сармат», сверхдальней крылатой ракеты воздушного базирования X-101/102, беспилотной подводной лодки (проект «Статус-6»), гиперзвукового крылатого блока «Авангард» (изделие 4202, или аппарат Ю-71).

Кроме того, Россия успешно испытала тактический ракетный комплекс «Кинжал», которым уже оснащены истребители-перехватчики МиГ-31, дислоцированные в Южном военном округе.

Достичь технологического рывка удалось благодаря созданию уникальной ядерной силовой установки. Несмотря на скромные габариты, двигатель способен развивать огромную скорость. Например, «Авангард», по словам Путина, летит со скоростью более 20 Махов (свыше 20 тыс. км/ч), то есть в несколько раз быстрее любой противоракеты.

Российский лидер отметил, что новейшие ракеты могут обходить любые системы ПРО, включая перспективные. При этом Путин акцентировал внимание на том, что Москва не собирается угрожать какому-либо государству.

«Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть (и это очень важно): растущая военная мощь России — это надёжная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире», — заявил Путин.

«Оказались не готовы»

Опрошенные RT эксперты полагают, что американская элита не представляет, как реагировать на заявления Путина о ракетах нового поколения. По их мнению, у США отсутствует оружие для противодействия, однако отношения между Москвой и Вашингтоном вряд ли в будущем перейдут красную линию.

«Сейчас американская элита пребывает в ступоре. Очевидно, что разведка была осведомлена о наших планах по разработке супероружия в ответ на выход США из договора по ПРО. Тем не менее к заявлению об успехах России руководство США оказалось не готово», — заявил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Межконтинентальная ракета «Сармат»

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По мнению политолога, отсутствие аргументированного ответа со стороны Дональда Трампа на заявления Путина порождает нервозность в стане союзников Соединённых Штатов. Россия продемонстрировала, что усилия Пентагона по формированию глобальной ПРО оказались напрасными.

«США молчат, потому что у них нет оружия для противодействия. Россия вырвалась вперёд, особенно в разработке по гиперзвуку. Это восстанавливает нормальный баланс сил. Вашингтон оказался перед выбором: принимать статус-кво или делать вид, что ничего не произошло», — пояснил Кошкин.

Пентагон не комментировал появление у России гиперзвукового оружия, но опубликовал сообщение о том, что аналогичные разработки ведутся в США. Правда, глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер не уточнил, на каком этапе находится создание вооружения нового поколения.

Однако эксперты считают, что в ближайшее время не произойдёт ускорения гонки вооружений. Кошкин полагает, что США продолжат реализацию текущих стратегических программ — по расширению системы ПРО и модернизации СЯС — в соответствии с утверждённой ранее ядерной доктриной.

«Заявления Путина наверняка будут использоваться для увеличения военного бюджета. Мы знаем, что в 2019 году он перевалит за $700 млрд. Мне кажется, что итоговая сумма составит $740—760 млрд. И это далеко не предел. Возможности США по наращиванию военного бюджета не будут исчерпаны как минимум в ближайшие годы», — сказал Кошкин.

Вложения в оборонную отрасль, по мнению эксперта, будут направлены на «сдерживание» растущей военной мощи РФ как на стратегическом, так и на тактическом уровне. Помимо стратегических ядерных сил (СЯС), деньги пойдут на переоснащение флота и сухопутных войск.

«Программа ПРО похоронена не будет»

Заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарёв уверен, что Вашингтон не будет резко реагировать на высказывания Путина о появлении у российских ВС ракетных вооружений нового поколения.

ЕС уличил Кишинев в намерении провести нечестные выборы «Однозначно, американцы будут увеличивать военный бюджет и модернизировать ядерные силы. Программа ПРО, скорее всего, останется без существенных изменений. Вряд ли Вашингтон отважится на создание космического эшелона ПРО из-за ракеты «Сармат». Это слишком дорогая и пока малореализуемая задача», — сообщил в интервью RT Золотарёв.

По словам эксперта, Пентагон может принять ряд менее затратных антироссийских мер. В частности, американцы ускорят разработку противоспутникового оружия и увеличат ударную мощь военно-морских сил.

«Морской элемент ПРО показал свою неэффективность в качестве защитной системы против баллистических ракет. В то же время система «Иджис» должна прекрасно справляться с защитой корабля от ракетного нападения. Поэтому программа ПРО похоронена не будет», — отметил Золотарёв.

Эксперт не исключает, что после марта 2018 года между Москвой и Вашингтоном начнутся переговоры о регулировании ядерной сферы. Золотарёв предполагает, что стороны решат сохранить в неприкосновенности Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года и возобновят контакты по ограничению стратегических сил.

«Заявления Путина были неоднозначно восприняты на Западе. Но, на мой взгляд, президент дал чётко понять, что Россия найдёт ответ на любую попытку нарушить устоявшийся баланс сил. Пришло время садиться за стол переговоров. Но Трамп и адекватная часть американской элиты пока являются заложниками царящих в конгрессе алармистских настроений в отношении России», — резюмировал Золотарёв.