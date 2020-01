Американская "дубина против России" ударит по Китаю и Трампу • 145 • Аналитика © REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото Сенаторы и конгрессмены готовят Китаю "новогодний сюрприз" в виде санкций, которые президент Дональд Трамп не сможет не ввести. К 1 января 2020 года американские законодатели не успели, но до китайского Нового года — вполне могут уложиться. Пикантность этого эпизода противостояния Вашингтона с Пекином заключается в том, что против КНР будут использовать закон, первоначально принятый для того, чтобы досадить именно нашей стране: так называемый Глобальный акт Магнитского. Однако самое интересное и важное для России заключается в другом: если так будет продолжаться дальше, то у самого президента Трампа (в нарушение американской конституции и вашингтонских политических традиций) окончательно и бесповоротно отберут возможность хоть как-то влиять на внешнюю политику США, что, вероятно, приведет к очень серьезному обострению всех конфликтов между США и Россией, а также введению жестких антироссийских "адских санкций". Флагман американских СМИ The New York Times сообщает о том, что в сенате и конгрессе возник консенсус по вопросу введения санкций против КНР, несмотря на сопротивление президента, которому санкции и прочая законодательная самодеятельность сената и конгресса будут сильно мешать в процессе переговоров о перемирии в торговой войне. Достижение этого антипрезидентского и антикитайского консенсуса — это важная новость, ибо очень редко возникают ситуации, когда партия, от которой избрался президент, предает самого президента и начинает вести внешнюю политику в обход его приоритетов. Именно это происходит сейчас в США: республиканские сенаторы и конгрессмены, которые вроде бы защищают Трампа от импичмента, одновременно кооперируются со своими оппонентами от Демократической партии для того, чтобы голосовать за законопроекты об антикитайских санкциях, идущие вразрез с политикой президента, о которых он сам отзывался крайне неодобрительно. Сейчас в Республиканской и Демократической партиях доминирует железная уверенность в том, что единственное, чего не хватает для решения всех американских внешнеполитических проблем, — это максимальной жесткости и бескомпромиссных санкций против всех, кто смеет не подчиняться хотелкам Вашингтона. С точки зрения этого консенсуса Трамп, как и Обама до него, — слабаки, которые по каким-то непонятным причинам не хотят восстановить мировое уважение к США, просто стукнув санкционным кулаком по столу мировой дипломатии, а потом еще и положив на этот стол эдакий "кольт" в виде угрозы прямого военного воздействия. "В редкой демонстрации двухпартийного единства республиканцы и демократы планируют попытаться заставить президента Трампа занять более активную позицию в отношении прав человека в Китае, готовя неуязвимый к президентскому вето закон, который накажет высших китайских чиновников за содержание более миллиона мусульман в концентрационных лагерях", — сообщает The New York Times. Очевидно, что забота о правах человека — это просто предлог для введения санкций, ибо в искренность переживаний о человеческих страданиях сенаторов и конгрессменов страны, которая бомбила Белград, довела Ливию до появления в ней рабовладельческих рынков и поддерживала откровенных головорезов в Сирии, вызывает крайне серьезные сомнения. "Информация", на основании которой они инициируют санкции и ракетно-бомбовые удары, — тоже. Неуязвимость перед президентским вето Трампа объясняется тем, что предлагаемый законопроект будет, скорее всего, принят с таким количеством голосов, которое делает президентское вето бессмысленным: для этого достаточно, чтобы за антикитайские санкции проголосовали две трети сенаторов и две трети конгрессменов. В истории американского парламентаризма такие ситуации встречаются очень редко, ибо для получения двух третей голосов в обеих палатах парламента требуется крайне редкое единодушие политических противников и готовность одной из партий предать собственного президента, но именно это происходит сейчас. Прогноз американских журналистов можно было бы списать на выдачу желаемого за действительное, но прецедент такого рода, направленный конкретно против действующего президента, уже есть, и это свежий прецедент. Совсем недавно, в ноябре, сенат и конгресс приняли (несмотря на сопротивление Белого дома) закон, который вводит санкции против китайских чиновников, занимающихся подавлением беспорядков в Гонконге. В перспективе этот закон может лишить Гонконг привилегированного статуса при торговле с США, что может нанести довольно серьезный ущерб гонконгской экономике. Как отмечали тогда американские журналисты, президент сначала не хотел подписывать, заявляя, "что он поддерживает протестующих, но что президент Китая Си Цзиньпин был его другом". Но у мистера Трампа было мало вариантов: законопроект был одобрен как палатой представителей, так и сенатом таким большинством голосов, которое преодолевало президентское вето. Стоит отметить: официальный Пекин максимально недвусмысленно заявил о том, что такие санкции являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Но даже риск срыва переговоров по крайне чувствительному для Вашингтона вопросу торговой войны, продолжение которой является главным риском для американской экономики, не остановил пыл и геополитические амбиции межпартийной группы сенаторов и конгрессменов. Надо обратить внимание и на то, что среди инициаторов и сторонников санкций против Китая фигурируют инициаторы и сторонники санкций против России, в том числе санкций против компаний, работавших над прокладкой "Северного потока — 2". Они же — авторы так называемых адских санкций против российского финансового рынка, государственных банков и нефтегазовых компаний. Если риск срыва переговоров по невероятно важному для США вопросу торговой войны и сопротивление Трампа не остановили антикитайские санкции по гонконгскому вопросу, есть определенная вероятность, что и в случае "адских санкций" против России все попытки остудить горячие головы вашингтонских законодателей тоже не сработают. Пакеты "адских санкций" в той или иной форме обсуждались едва ли не с 2014 года, но каждый раз представители президентской администрации — сначала Обамы, потом Трампа — убеждали сенаторов и конгрессменов, что санкции против российского госдолга и возможное отключение российского финансового сектора от долларовой системы, сопровождающиеся угрозой "вторичных санкций" против европейских банков и финансовых структур, работающих с нашей страной, — это очень плохая идея. На официальном уровне и на уровне переписки президентских администраций с соответствующими комитетами конгресса и сената предъявлялись следующие объяснения: "адские санкции" дестабилизируют мировые финансовые и энергетические рынки, сделают американские финансовые структуры менее конкурентоспособными (в условиях привлекательности инвестиций в российские активы) и при этом не нанесут какого-то катастрофического ущерба России, одновременно практически гарантируя "ответный удар по американским интересам". Если "уйгурские" санкции против Китая будут приняты, то вероятность принятия "адских санкций" против России возрастет. Но в случае их принятия у сената и конгресса действительно появится возможность убедиться в том, насколько администрации Обамы и Трампа были правы, когда пытались этих "адских санкций" избежать.





