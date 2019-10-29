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Американская добыча: США намерены сохранять контроль над нефтеносными районами Сирии

29 октября 2019, 12:54  •  108 • В мире
Соединённые Штаты собираются и дальше контролировать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, полученные от этих нефтеносных полей доходы будут поступать вооружённой оппозиции — арабо-курдским Сирийским демократическим силам. Комментируя это заявление, в российском МИД подчеркнули, что все залежи нефти должны принадлежать законным властям Сирии. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что доходы от контрабанды энергоресурсов из САР поступают на счета американских спецслужб и ЧВК. Однако, по мнению экспертов, Вашингтон вскоре будет вынужден уйти из арабской республики, так как Дамаск восстанавливает контроль над территорией страны.
 
Reuters
 

Подразделения Вооружённых сил США продолжат удерживать под своим контролем нефтяные поля в северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал глава Пентагона Марк Эспер.

«Соединённые Штаты будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии... Вооружённые силы США дадут серьёзный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — заявил глава Минобороны.

Эспер отметил, что пока эти районы находились под контролем террористической группировки «Исламское государство»*, контрабанда нефти приносила доход боевикам. Сейчас же в Вашингтоне намерены сохранить доступ к этому источнику финансирования для вооружённых формирований сирийской оппозиции — Сирийских демократических сил (СДС), которые в значительной степени состоят из вооружённых курдских отрядов.

Комментируя заявление Эспера, в российском МИД подчеркнули, что все нефтяные месторождения арабской республики должны находиться в руках законных властей.

«Безусловно, они должны контролироваться сирийским правительством. Мы считаем, что это единственный выход», — приводит его слова РИА Новости.

Такие заявления со стороны представителей американской администрации продиктованы критикой демократов в адрес президента Дональда Трампа, которые требуют сохранить военное присутствие США в Сирии. Такое мнение в разговоре с RT высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Подобные заявления делаются потому, что в конгрессе Трамп сталкивается со шквалом критики. США уйдут из Сирии — если не сейчас, то потом, потому что власть президента (Сирии. — RT) Башара Асада будет усиливаться пропорционально тому, как сирийцы будут усиливать контроль над территориями. Это вопрос времени. Влияние же США падает по сравнению с началом операции. Если посмотреть в исторической ретроспективе, сейчас влияния американцев в регионе почти нет», — подчеркнул он.

  • AFP
  • © Delil Souleiman

«По сути, предали их»

 

В своей речи Эспер также констатировал, что СДС участвовали в совместных с силами западной «коалиции» операциях в Сирии. Причём до недавнего времени Вашингтон оказывал значительную поддержку этому формированию и, в частности, курдам.

Однако в преддверии турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии США вывели значительную часть своих сил из этого региона. Анкара ставила задачу по созданию буферной зоны безопасности на границе с Сирией, боролась с вооружёнными формированиями курдов, составляющих значительную часть СДС. В сложившейся ситуации, как отмечали в Кремле, действия американской администрации фактически можно назвать предательством союзников.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — сказал 23 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Контрабанда нефти 

О том, что Соединённые Штаты поддерживают контрабанду нефти из Сирии, 26 октября сообщило Минобороны России, ссылаясь на данные космической разведки.

«Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК (частных военных компаний. — RT) бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются Силы специальных операций и боевая авиация США», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Facebook.

В Минобороны рассказали и о деталях этого процесса. Так, добыча нефти осуществляется с применением новейшего западного оборудования, а вывоз осуществляет подконтрольная США компания «Сэдкаб». Вырученные на продаже энергоресурса деньги поступают на счета американских ЧВК и спецслужб.

«С учётом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает $30 млн», — уточнили в ведомстве.

В качестве доказательств российские военные приложили спутниковые снимки, на которых зафиксировано скопление техники у контролируемых США месторождений.

Такая деятельность незаконна, американские войска не имеют права удерживать контроль над сирийскими нефтяными месторождениями, поскольку они принадлежат САР, подчеркнули в российском Минобороны.

«Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, — нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа. Поэтому то, чем сейчас занимается Вашингтон, — захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии — является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», — добавили в ведомстве.

В дальнейшем эти средства могут направляться на поддержку незаконных формирований, которые Вашингтон использует в своих целях, убеждён зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Все эти нефтяные вышки могут служить источником для финансирования, в том числе «Исламского государства»*. Понятно, что США используют ИГИЛ и незаконные формирования для достижения своих целей», — сказал он RT.

Нефтяной вопрос был вновь поднят вскоре после сообщений об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Однако реального подтверждения этой информации пока нет — на отсутствие доказательств указали как в Минобороны РФ, так и в ООН.

 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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