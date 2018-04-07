«Американская демократия явно деградирует»: в российском МИД пообещали жёстко ответить на новые санкции США

Безостановочное использование Соединёнными Штатами санкционного механизма привело к тому, что Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции. Такое заявление сделали в российском МИД. В ведомстве отметили, что США отрекаются от всего, что раньше превозносилось в качестве основополагающих «американских ценностей». В министерстве подчеркнули, что новый антироссийский выпад не останется без жёсткого ответа, и посоветовали Вашингтону избавиться от иллюзий того, что с Москвой можно разговаривать языком санкций. С чем в США связывают новое расширение ограничительных мер и как на это отреагировали фигуранты санкционного списка — в материале RT.

Новые антироссийские санкции, введённые США 6 апреля, стали уже 51-й с 2011 года попыткой Вашингтона надавить на Россию, сообщили в российском МИД. Там отметили, что безостановочным использованием санкционного механизма США фактически записали себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что разрушение двустороннего экономического сотрудничества бьёт в том числе и по простым американцам, пообещав не оставить новый выпад Белого дома без ответа.

«Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — говорится в сообщении.

«Складывается ощущение, что мы наблюдаем перерождение Америки: в США всё больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих «американских ценностей», — подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ещё силовой захват принадлежащих России дипломатических объектов не только стал грубейшим нарушением международных норм, но и показал, что «некогда священное для американцев право собственности превратилось в пустой звук».

«Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции», — заявили в МИД.

Там назвали создание в США препятствий вещанию телеканала RT наглядным примером стремления заглушить источник альтернативной информации и попыткой ограничить свободу слова. Кроме того, по мнению МИД РФ, легализация в начале XXI века пыток и содержание узников в правовом вакууме на военной базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ наглядно демонстрирует отношение Вашингтона к правам человека.

«Американская демократия явно деградирует. Остаётся лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом», — говорится в сообщении.

При этом в МИД в очередной раз подчеркнули, что никакие меры давления не заставят Россию свернуть с выбранного курса — они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество.

«Разумеется, мы не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жёсткого ответа. Однако прежде всего хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — подытожили в МИД.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошли 24 российских бизнесмена и официальных лица, а также две государственные и 12 частных компаний.

Ограничительные меры вводятся в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и связываются с ситуацией на Украине в Сирии, а также кибератаками и «попытками России подорвать западную демократию».

Reuters

«Сигнал правительству России»

Комментируя новый пакет ограничительных мер, в Белом доме заявили, что «эти санкции помогут удостовериться, что олигархи, получающие прибыль от дестабилизирующего поведения России, столкнутся с последствиями своих действий».

«Новые санкции, объявленные сегодня, продолжат попытки администрации противостоять дестабилизирующему и злонамеренному поведению России», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

При этом официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс в ходе брифинга отметила, что Вашингтон не намерен отказываться от подготовки к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, несмотря на введённые санкции.

«Мы продолжим подготовку. Как говорил президент, он хочет хороших взаимоотношений с Россией, но это будет зависеть от действий российской стороны. В то же время Трамп продолжит вести себя жёстко в отношении России», — сказала она в ходе брифинга.

Между тем в Госдепартаменте США назвали новые санкции «сигналом» российским властям, добавив, что Вашингтон продолжит диалог с Москвой. При этом во внешнеполитическом ведомстве возложили на Кремль ответственность за возникающую изоляцию от Запада.

«На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада», — рассказал представитель ведомства РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Россия проявляет «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путём кибератак и дезинформации».

В свою очередь в посольстве РФ в США заявили, что новые американские санкции вопреки риторике Вашингтона направлены против россиян, поскольку затрагивают работников попавших под ограничения компаний.

«Теперь под санкции подпали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном «штрафном» списке», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

При этом там подчеркнули, что прослеживающееся стремление Вашингтона расколоть российское общество не даст результатов, а предпринятые действия лишь стали очередным шагом американских властей по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, а также интеграционных процессов в мировой экономике.

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«Ветры ледяной войны»

Тем временем Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая «путём продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам» избавиться от акций и других ценных бумаг трёх из 12 российских компаний из нового санкционного списка — группы En+, «Группы ГАЗ» и Объединённой компании РУСАЛ.

При этом инвесторы обязаны будут предоставить в Минфин детальный отчёт, кому и когда были проданы активы российских компаний.

До 5 июня 2018 года американские физические и юридические лица должны аннулировать все контракты (в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США), заключённые со всеми 12 частными компаниями из санкционного списка.

Кроме того, операции должны быть свёрнуты и с иными юридическими лицами, 50% в которых «прямо или опосредованно принадлежит этим 12 компаниям».

Ряд западных политиков приветствовали решение Вашингтона о расширении антироссийского санкционного списка. В частности глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что международное сообщество подобным образом продемонстрировало, что не намерено более терпеть «непрекращающуюся враждебность России».

«Я приветствую принятие США очередных решительных мер против враждебной деятельности российского государства, которые предусматривают введение санкций против большего числа связанных с Кремлём российских организаций», — написал он в Twitter.

I welcome the US taking further decisive action against Russian malign state activity by sanctioning more Russian entities with Kremlin links. The international community continues to show that persistent Russian hostility will be tolerated no longer. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 6 апреля 2018 г.

«Беспрецедентное расширение санкций» США приветствовал и украинский президент Пётр Порошенко, выразивший надежду на то, что Евросоюз введёт аналогичные ограничительные меры в отношении России.

«Свободный мир и в дальнейшем будет укреплять свою коалицию против Москвы при чётком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей», — написал он.

pic.twitter.com/hbOpraTZQn — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 апреля 2018 г.

При этом фигуранты нового санкционного списка отреагировали на попадание в него как скептически, так и с удовлетворением. Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил CNN, что не рассматривает введённые против него санкции как персональные, поскольку он никак не вредил США или американским интересам, а всегда выступал за развитие здоровых деловых отношений с американскими инвесторами и банками.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал РИА Новости, что не видит репутационных рисков от включения в санкционный список, а председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выразил НТВ удовлетворение в связи с принятым Минфином США решением.

«Не попал в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем всё правильно», — заявил Миллер.

Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил уверенность, что власти США не остановятся на введённых ограничительных мерах.

«Новые санкции США — это реализация «кремлёвского списка». И это — вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства. Такого и в разгар холодной войны не было. Это уже ветры ледяной войны. И в США на этом, скорее всего, не остановятся», — написал он в Twitter.