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Американская демократия в нокауте: Китай снял лимит на президентство Си Цзиньпина
11 марта 2018, 18:54 • 251 • В мире
11 марта китайский парламент одобрил продление сроков правления председателя КНР Си Цзиньпина. Молчаливая реакция Запада на консолидацию власти в Китае была бы проявлением двойных стандартов, учитывая его протест против четвертого срока Владимира Путина
Пока США распространяли права человека на восточном берегу Атлантики – на севере Африки, Сирии и Украине – на Тихом океане забили большой гвоздь в гроб американской демократии. Парламент Китая, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), одобрило решение Компартии снять ограничения для срока правления главы государства.
Председатель КНР Си Цзиньпин, сроки полномочий которого истекают в 2023 году, сможет править до конца жизни. Барьер в два пятилетних срока был включен в конституцию при реформаторе Дэн Сяопине в 1990-е годы, чтобы предотвратить неограниченное правление, как это было при основателе китайского коммунизма Мао Цзэдуне. Инициативу о снятии ограничений Си поддержали 2964 делегата ВСНП, против выступили двое, еще трое – воздержались.
- провозгласил диктор, сорвав аплодисменты на полминуты.
История с увековечиванием руководства Си вызвала повышенный интерес на октябрьском съезде КПК, на котором вопреки сложившейся традиции лидер страны не назвал своего преемника. Тогда же члены КПК внесли тезисы трехчасовой речи Си в устав партии, поставив его в один ряд с Мао и Дэн Сяопином. Теперь "Мысли Си Цзиньпина", по решению состоявшегося 11 марта голосования в ВСНП, внесены и в конституцию страны.
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Стоит отметить, что мировые лидеры, привыкшие критиковать африканские и ближневосточные "диктатуры", крайне сдержанно относились к политическим реформам в Китае. Хотя Дональд Трамп, подвергающий нападкам Башара Асада в Сирии и Ким Чен Ына в КНДР, довольно лестно отозвался об инициативе Си, назвав ее "замечательной". "Может, и нам надо когда-нибудь попробовать сделать то же самое", - добавил американский президент. Однако надо понимать, что Трамп – несистемный лидер и не выражает позицию истеблишмента, который не заинтересован в консолидации власти в такой сильной стране, как Китай.
Популизм популизмом, но Вашингтон встревожен наращиванием геополитической мощи Пекина, которую наряду с Москвой Совет по национальной безопасности США причислил к ревизионистским державам. Китай бросает вызов США не только в Евразии, строя искусственные острова в Южно-Китайского море и втягивая Европу и Среднюю Азию в "Шелковый путь", но и за ее пределами. Недавно посетивший Эфиопию госсекретарь США Рекс Тиллерсон пожаловался на угрозу растущих китайских займов для суверенитета африканских стран.
На момент оглашения голосования в США и написания данной публикации американская пресса не успела дать свою оценку. Тем временем, британские СМИ принялись наводить страхи в информационном поле.
- пишет Guardian. Накануне американский телеканал CNN предостерегал, что снятие лимитов правления лишает Си Цзиньпина стимула проводить реформы и уменьшить растущий государственный долг. В прошлом году Moody's and S&P понизил кредитный рейтинг Китая. С другой стороны, эксперты CNN отмечают, что расширение власти главы КНР может стать солидной основой, чтобы противостоять "агрессивным торговым войнам Трампа".
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Насколько Си удастся справиться с экономическими вызовами, в числе которых снижение работоспособного населения, покажет время. Во всяком случае, он, как признался сам лидер Китая, доказал жизнеспособность однопартийной модели, которая может стать "новым выбором" для развивающихся стран. А это прямая угроза западной демократии, которая с Арабской весны открестилась от "диктаторов". Политический подход Китая, получивший симпатии в Африке, Латинской Америке и Азии, становится мощным фундаментом для продвижения китайских инвестиций в тех регионах, которые США и ЕС считали собственной вотчиной. Поэтому сильный Китай с сильным лидером, несмотря на отшучивания Трампа, не в интересах НАТО.
Что касается России, то сохранение у власти Си Цзинпина отвечает ее интересам, ведь нынешний председатель КНР считает Москву "стратегическим партнером". Сохранение у власти человека, при котором заключены контракты на покупку российских С-400, газа и зерна, а также строительство газопроводов в Китай, крайне важно с точки зрения инвестиционной безопасности. Но не надо строить иллюзий о том, что Пекин в угоду Москве откажется от покупки нефти из Америки, громадной торговли с Европой и экономической экспансии в Среднюю Азию.
Конституционная реформа в Китае символична и в преддверии выборов в России, на которых с большей долей вероятности может победить Владимир Путин. Осуждение четвертого срока Путина при молчаливом согласии продлении сроков Си было бы очередным проявлением "двойных стандартов" Западом.
Гасанов Камран
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