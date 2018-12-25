Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков подтвердил предновогоднюю встречу Путина и Лукашенко
Пройдёмте на обед: Путин с Лукашенко провели уже больше 3 часов за закрытыми две...
"Демократия несет ХАОС!" Михеев ЖЕСТКО о кризисе власти на Западе. Веч...
Медведев внес "агентов Кремля" в санкционный список по Украине - полит...
Главная / В мире

«Американская демократия стала нежизнеспособной»: Виктор Бут прокомментировал основные события уходящего года

25 декабря 2018, 22:25  •  36 • В мире
Россиянин Виктор Бут, приговорённый в США к 25 годам тюремного заключения, в беседе с RT прокомментировал главные политические события 2018 года. Он дал свою оценку промежуточным выборам в конгресс США и акциям протеста «жёлтых жилетов» во Франции. Кроме того, Бут ответил на вопрос об арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной и рассказал, почему, по его мнению, Великобритания начала наступление на телеканал RT.
 
Виктор Бут AFP © NICOLAS ASFOURI
 

— Давайте подведём итоги этого года. Прежде всего поговорим о промежуточных выборах в Америке. Вы же наблюдали за ними по телевизору? Что думаете?

— Я думаю, что демократия в той форме, в которой она существует на Западе, полностью себя изжила. Какой выбор-то? Всё равно что выбирать между колой и пепси-колой. Один и тот же напиток в разных упаковках.

Все эти избранники народные так называемые потом отрабатывают большую часть своего времени, собирая деньги на свои кампании и лоббируя различные интересы. Вашингтон превратился в чёрную дыру.

Если вы хотите решить какую-то проблему, то надо брать кучу денег и раздавать её лоббистам. Возьмём, например, независимость Косова. Сколько они там заплатили? То есть любая проблема теперь будет связана с вопросом: «А заплатили ли вы Вашингтону?» Вся эта система демократии стала нежизнеспособной и нефункциональной, и скоро мы увидим её полный крах.

— Они до сих пор продолжают поиски «русского следа». Как вы думаете, такое правда могло быть? Или это просто пугало, на которое можно всё повесить?

— Если бы русский след был, то были бы какие-то факты. Есть только несколько тысяч, заплаченных за русские объявления. Это при том, что Хиллари Клинтон почти $900 млн потратила на выборы. А говорят, что Россия виновата. А что, Израиль не проплачивает своё лобби, не имеет влияния? Про них никто не говорит, хотя они имеют на политику США большое влияние.

— Мы с вами уже говорили о Марии Бутиной и о том, что она пошла на сделку со следствием. Что можете добавить по этому поводу?

— Система суровая. Девушку поставили перед таким выбором, что она просто сломалась. Теперь она сотрудничает со следствием. Что будет с ней потом, я не знаю. Дай ей Бог здоровья через всё это пройти. Никакой нормальной работы следовательской в США уже нет. Единственный способ — поймать кого-то, чтобы он сдал всех остальных. Либо все умирают — и больше никто ничего не знает и не расскажет.

  • Мария Бутина
  • globallookpress.com
  • © mvbutina/facebook.com

— Поговорим о «жёлтых жилетах». Идёт шестая неделя протестов, потому что все устали от глобализма и политического курса, который игнорирует национальные интересы и собственных граждан. Курс, при котором всё решает Вашингтон. Что думаете по этому поводу?

— Меня вообще удивил выбор французов, когда Макрон пришёл к власти. Теперь они поняли, кого выбрали, и начали отыгрывать обратно. Франция, как и Германия, находится под негласным нашествием всех этих мигрантов. Европу уничтожают. Поднимутся французы и (мы знаем их характер) вычистят это всё. Социализм себя изжил и будет проявляться на новом пути. В эпоху интернета сохранять монополию на подавление экономической жизни очень тяжело. Америка кичится своими правами и демократией, но в экономике у них никакой демократии нет. Любой руководитель компании там себя ведёт совершенно как рабовладелец.

Экс-глава украинской СВР объяснил, как Киев собственными руками уничтожит "украинский Крым"

— В этом году было ещё одно важное событие — оно связано с Северной Кореей, когда Трамп пытался помириться с Ким Чен Ыном, но безуспешно. Что думаете о КНДР?

— Я думаю, что это акция, пиар-ход. Северная Корея показала себя как жизнеспособная сила, которая может угрожать. Там помнят, что случилось с Каддафи и прочими лидерами. США должны прежде всего вывести свои войска из Южной Кореи и дать корейцам самим решать свои вопросы. При участии соседей — России, Китая и Японии, может, этот проект и пройдёт. Там, где есть американская нога, ничего никогда не будет хорошо.

  • Дональд Трамп и Ким Чен Ын
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst/File

— Вы в недавнем интервью сказали, что третья мировая, по сути, уже идёт, но в другой форме — не так, как мы привыкли, не танками и пушками. Как вы думаете, настанет ли когда-нибудь её горячая фаза?

— Всё зависит от элиты, которая толкает всех к войне. Все эти группировки себя изжили — у них маразм, они оторвались от реальности. Всё зависит от того, смогут ли здоровые силы их нейтрализовать. Их надо как-то нейтрализовать. Если этого не произойдёт в ближайшее время... Понимаете, Вашингтону нужны признаки внутреннего переворота. Не зря Трамп сейчас пытается избавиться от генералов, которые хотят ввести Америку в войну. Если их не удастся остановить, то третья мировая точно будет.

«Не считают движущей силой»: в ЕС обеспокоены отсутствием влияния Брюсселя в странах «арабской весны»

— В этой войне уже есть пленники, к примеру Ассанж. Как думаете, сможет ли он и другие когда-нибудь освободиться и продолжить нормальную жизнь?

— Поймите, что ситуация с ними — это ещё одна уловка. На примере Ассанжа они показывают, что свобода информации и слова работает у них только в одном направлении. Если бы сливы были только по России — его бы любили. А он сливает всё — и его, конечно, хотят посадить как минимум на пожизненный срок, а то и несколько пожизненных дадут. Он занимался журналистикой, но всё поменялось за последние 15 лет. Все планки упали, особенно на Западе. Сейчас там хуже, чем в самые плохие годы в СССР. В Европе всё довели до театра абсурда.

— Великобритания начала наступление на телеканал RT и его главреда Маргариту Симоньян. Как вы думаете, почему это происходит?

— Потому что RT — единственный информационный канал, который не торгует своими мнениями, а сообщают информацию. И если собирают экспертов, то это настоящие экспертные мнения.

А у всех остальных одна позиция. Они не хотят никого информировать. Они навязывают своё мнение. С другой стороны, это показывает, какую качественную работу сегодня делает RT и какую важную позицию телеканал занимает, что уже такая истерия началась — они нервничают, подогревают эту информационную войну.

Браво! Браво Маргарите и всем сотрудникам, которые там работают. Молодцы! Я горжусь! А хрупкую девушку, вы сами понимаете, обидеть легче всего. Я думаю, что в следующем году мы увидим ещё более сильный и окрепший телеканал.

— Что пожелаете нашим товарищам в Новом году?

— Во-первых, для того чтобы добиться своих целей, — крепкого здоровья, чтобы никто не болел. Творческих успехов и журналистам, и всем сотрудникам. И, как говорили наши бабушки и дедушки, главное — чтобы был мир. За мирное небо!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
36
Источник
Похожие новости
25 декабря 2018, 06:24
Кибер-атаке подвергся сайт, рассказавший о провокациях с человеческими жертвами на Украине
25 декабря 2018, 09:39
"Денег нет, работа встала": Из-за отсутствия финансирования правительство США не будет работать до начала января
25 декабря 2018, 03:09
"Для придания себе репутационной важности": Эксперт о словах экс-главы СВР о потере документов о принадлежности Крыма

25 декабря 2018, 09:39
Сделка не помогла: Бутову продолжают держать в одиночной камере
25 декабря 2018, 09:39
"Это будет война со страной НАТО": Украинский генерал пофантазировал на тему захода британского корабля в Мариуполь
25 декабря 2018, 03:10
"Крупицы правды только в соцсетях": Французские полицейские подали в суд на протестующих
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
25 декабря 2018, 03:10
Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущ...
25 декабря 2018, 03:09
"Будет много жертв": На прорыв в Керченский пролив пойдут тяжеловооруженные...
25 декабря 2018, 15:54
В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
25 декабря 2018, 12:54
В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по Одес...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
23 декабря 2018, 21:39
Скандал с поездкой в Турцию: что известно об отдыхе детей чиновников на средства благотворительного фонда
22 декабря 2018, 23:09
Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
19 декабря 2018, 13:39
У России готов ответ на создание военной базы США на Украине
24 декабря 2018, 04:24
Киев обещает напасть и взорвать Крымский мост: Сценарии новой провокации в Керченском проливе
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт объяснил задумку США
19 декабря 2018, 20:24
Флаг со свастикой и немецкий марш: Как ведут себя в окопах бойцы ВСУ - видео
24 декабря 2018, 19:24
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Воскресный вечер с Соловьевым от 23.12.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.