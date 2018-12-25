«Американская демократия стала нежизнеспособной»: Виктор Бут прокомментировал основные события уходящего года

Россиянин Виктор Бут, приговорённый в США к 25 годам тюремного заключения, в беседе с RT прокомментировал главные политические события 2018 года. Он дал свою оценку промежуточным выборам в конгресс США и акциям протеста «жёлтых жилетов» во Франции. Кроме того, Бут ответил на вопрос об арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной и рассказал, почему, по его мнению, Великобритания начала наступление на телеканал RT.

— Давайте подведём итоги этого года. Прежде всего поговорим о промежуточных выборах в Америке. Вы же наблюдали за ними по телевизору? Что думаете?

— Я думаю, что демократия в той форме, в которой она существует на Западе, полностью себя изжила. Какой выбор-то? Всё равно что выбирать между колой и пепси-колой. Один и тот же напиток в разных упаковках.

Все эти избранники народные так называемые потом отрабатывают большую часть своего времени, собирая деньги на свои кампании и лоббируя различные интересы. Вашингтон превратился в чёрную дыру.

Если вы хотите решить какую-то проблему, то надо брать кучу денег и раздавать её лоббистам. Возьмём, например, независимость Косова. Сколько они там заплатили? То есть любая проблема теперь будет связана с вопросом: «А заплатили ли вы Вашингтону?» Вся эта система демократии стала нежизнеспособной и нефункциональной, и скоро мы увидим её полный крах.

— Они до сих пор продолжают поиски «русского следа». Как вы думаете, такое правда могло быть? Или это просто пугало, на которое можно всё повесить?

— Если бы русский след был, то были бы какие-то факты. Есть только несколько тысяч, заплаченных за русские объявления. Это при том, что Хиллари Клинтон почти $900 млн потратила на выборы. А говорят, что Россия виновата. А что, Израиль не проплачивает своё лобби, не имеет влияния? Про них никто не говорит, хотя они имеют на политику США большое влияние.

— Мы с вами уже говорили о Марии Бутиной и о том, что она пошла на сделку со следствием. Что можете добавить по этому поводу?

— Система суровая. Девушку поставили перед таким выбором, что она просто сломалась. Теперь она сотрудничает со следствием. Что будет с ней потом, я не знаю. Дай ей Бог здоровья через всё это пройти. Никакой нормальной работы следовательской в США уже нет. Единственный способ — поймать кого-то, чтобы он сдал всех остальных. Либо все умирают — и больше никто ничего не знает и не расскажет.

Мария Бутина

globallookpress.com

© mvbutina/facebook.com

— Поговорим о «жёлтых жилетах». Идёт шестая неделя протестов, потому что все устали от глобализма и политического курса, который игнорирует национальные интересы и собственных граждан. Курс, при котором всё решает Вашингтон. Что думаете по этому поводу?

— Меня вообще удивил выбор французов, когда Макрон пришёл к власти. Теперь они поняли, кого выбрали, и начали отыгрывать обратно. Франция, как и Германия, находится под негласным нашествием всех этих мигрантов. Европу уничтожают. Поднимутся французы и (мы знаем их характер) вычистят это всё. Социализм себя изжил и будет проявляться на новом пути. В эпоху интернета сохранять монополию на подавление экономической жизни очень тяжело. Америка кичится своими правами и демократией, но в экономике у них никакой демократии нет. Любой руководитель компании там себя ведёт совершенно как рабовладелец.

— В этом году было ещё одно важное событие — оно связано с Северной Кореей, когда Трамп пытался помириться с Ким Чен Ыном, но безуспешно. Что думаете о КНДР?

— Я думаю, что это акция, пиар-ход. Северная Корея показала себя как жизнеспособная сила, которая может угрожать. Там помнят, что случилось с Каддафи и прочими лидерами. США должны прежде всего вывести свои войска из Южной Кореи и дать корейцам самим решать свои вопросы. При участии соседей — России, Китая и Японии, может, этот проект и пройдёт. Там, где есть американская нога, ничего никогда не будет хорошо.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Reuters

© Jonathan Ernst/File

— Вы в недавнем интервью сказали, что третья мировая, по сути, уже идёт, но в другой форме — не так, как мы привыкли, не танками и пушками. Как вы думаете, настанет ли когда-нибудь её горячая фаза?

— Всё зависит от элиты, которая толкает всех к войне. Все эти группировки себя изжили — у них маразм, они оторвались от реальности. Всё зависит от того, смогут ли здоровые силы их нейтрализовать. Их надо как-то нейтрализовать. Если этого не произойдёт в ближайшее время... Понимаете, Вашингтону нужны признаки внутреннего переворота. Не зря Трамп сейчас пытается избавиться от генералов, которые хотят ввести Америку в войну. Если их не удастся остановить, то третья мировая точно будет.

— В этой войне уже есть пленники, к примеру Ассанж. Как думаете, сможет ли он и другие когда-нибудь освободиться и продолжить нормальную жизнь?

— Поймите, что ситуация с ними — это ещё одна уловка. На примере Ассанжа они показывают, что свобода информации и слова работает у них только в одном направлении. Если бы сливы были только по России — его бы любили. А он сливает всё — и его, конечно, хотят посадить как минимум на пожизненный срок, а то и несколько пожизненных дадут. Он занимался журналистикой, но всё поменялось за последние 15 лет. Все планки упали, особенно на Западе. Сейчас там хуже, чем в самые плохие годы в СССР. В Европе всё довели до театра абсурда.

— Великобритания начала наступление на телеканал RT и его главреда Маргариту Симоньян. Как вы думаете, почему это происходит?

— Потому что RT — единственный информационный канал, который не торгует своими мнениями, а сообщают информацию. И если собирают экспертов, то это настоящие экспертные мнения.

А у всех остальных одна позиция. Они не хотят никого информировать. Они навязывают своё мнение. С другой стороны, это показывает, какую качественную работу сегодня делает RT и какую важную позицию телеканал занимает, что уже такая истерия началась — они нервничают, подогревают эту информационную войну.

Браво! Браво Маргарите и всем сотрудникам, которые там работают. Молодцы! Я горжусь! А хрупкую девушку, вы сами понимаете, обидеть легче всего. Я думаю, что в следующем году мы увидим ещё более сильный и окрепший телеканал.

— Что пожелаете нашим товарищам в Новом году?

— Во-первых, для того чтобы добиться своих целей, — крепкого здоровья, чтобы никто не болел. Творческих успехов и журналистам, и всем сотрудникам. И, как говорили наши бабушки и дедушки, главное — чтобы был мир. За мирное небо!