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Американская демократическая диктатура: внимание, идёт тихая война!
11 февраля 2020, 18:09 • 111 • Война
Демократическая партия США в лице спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о продолжении войны с президентом Трампом: Нэнси демонстративно порвала доклад Трампа прямо за его спиной в Конгрессе, когда он закончил читать свой часовой доклад и принимал аплодисменты зала. Скандал вопиющий, можно сказать, исторический. В кулуарах Нэнси назвала доклад Трампа «грязным», комментаторы говорят, что так она отплатила Трампу за его не рукопожатие в Конгрессе.
Вызов принят
Да, Трамп не пожал руку Нэнси, но, вообще-то, было ведь за что: сколько нападок и каких он от неё выслушал! А если бы Трамп пожал руку Нэнси? Тогда демократы говорили бы о сдавшемся Трампе?
В ответ на этот демарш демократки Пелоси Трамп выпустил в «Твиттере» иронический видеоролик с лозунгом «Трамп навсегда!» Вызов демократов принят! Это значит, что тихая политическая война между Трампом и Демократической партией продолжится до ноября 2020 года, когда состоятся очередные президентские выборы. Это предвещает не только шумные предвыборные скандалы в США, но и определённое затишье на международной арене, которым могут воспользоваться Россия, Китай и другие независимые игроки.
Для России и Германии это облегчает достройку «Северного потока 2», можно будет также обратить внимание на американские полуколонии в Европе вроде «прибалтийских тигров» и примкнувших к ним «тигрят».
Крах американской «демократии»
Проамериканские обозреватели называют происходящий в США скандал «реальной демократией», мол, демократические институты демонстрируют свою эффективность. Обычный пропагандистский трюк: делать противоположный вывод из происходящего, называя чёрное белым, и наоборот. Политическую междоусобицу без всяких правил, шельмование и травлю они выдают за демократические институты, в то время как «демократия – это процедура», вещали они же ещё вчера!
Президентство Трампа показало наглядно всему миру одну важную вещь: если поскрести любую «демократию», то увидишь какую-нибудь диктатуру, то бишь «глубинное государство». Заметим, любую «демократию», не только американскую! Без внутренней диктатуры ни одна «демократия» не работает! Трамп поскрёб американскую «демократию», и мир увидел диктатуру Демократической партии с «глубинным государством». Такую, что президент США оказался в своём Белом доме как в осаждённой крепости.
Президент Трамп со товарищи оказался крепким орешком, и его междоусобица с «вашингтонским болотом» продолжается. Сам факт этой демократической войны говорит, что надежды наших космополитов и либерал-надеждиных договориться о чём-то с Америкой, их надежды на новую конвергенцию — иллюзия. Даже если в этой схватке в Вашингтоне победит Трамп, он тоже ведь установит свою «глубинную диктатуру», только другой американской партии. О какой взаимовыгодной демократии можно договариваться с диктатурой? Как сказал Трамп в своём видеоролике, «демократические диктатуры» — это навсегда!
Ещё не вечер
Президент Трамп берёт сейчас верх в схватке с демократами, но чем она закончится в итоге? В любом случае, Трампу придётся разбираться с американской «демшизой»: ЛГБТ-активистами и прочими профессиональными активистами за свои права, против прав всех остальных. И стоящими за ними кукловодами вроде Джорджа Сороса, шельмующего Трампа публично «нарциссом», либеральной голливудской богемой, ощущающей угрозу своим доходам от прагматика и производственника Трампа.
Чем закончится американская «тихая война», сказать трудно, но всё-таки мы пожелаем удачи Трампу, потому что его противники «много хуже», как говорил пожиратель паразитических элит Иосиф Сталин.
Виктор Каменев
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