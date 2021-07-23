Американская делегация сбежала с похорон президента Гаити

Делегация США, прибывшая в Республику Гаити, чтобы почтить память убитого президента, сбежала с похорон Жовенеля Моиза. Американские СМИ сообщают, что во время церемонии раздались выстрелы.

Очевидцы утверждают, что почувствовали запах газа и услышали звуки, напоминающие выстрелы.

"Делегация США и другие высокопоставленные лица побежали к машинам, когда появились сообщения о выстрелах и применении газа для сдерживания толпы демонстрантов на похоронах президента Гаити Жовенеля Моиза", - пишет Reuters.

Оперативной информации о количестве пострадавших не распространялось. Нет информации и о том, грозила ли опасность участникам траурной процессии.

Церемонию похорон открыли духовой оркестр и церковный хор. Во время службы то и дело слышались выкрики демонстрантов, обвиняющих власти в гибели президента. Агрессивно настроенная толпа гневно отреагировала на присутствие официальных лиц республики.

"Зачем вам вся эта охрана? Где была полиция в день убийства президента?" - спрашивали люди.

Похороны Жовенеля Моиза проводились по римско-католическому обряду. Закрытый гроб, прикрытый флагом Гаити, установили на помост, украшенный гирляндами белых цветов. Рядом стояли четыре человека в военной форме.