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Американская делегация сбежала с похорон президента Гаити

23 июля 2021, 21:25  •  78 • В мире
Делегация США, прибывшая в Республику Гаити, чтобы почтить память убитого президента, сбежала с похорон Жовенеля Моиза. Американские СМИ сообщают, что во время церемонии раздались выстрелы.
Очевидцы утверждают, что почувствовали запах газа и услышали звуки, напоминающие выстрелы.
"Делегация США и другие высокопоставленные лица побежали к машинам, когда появились сообщения о выстрелах и применении газа для сдерживания толпы демонстрантов на похоронах президента Гаити Жовенеля Моиза", - пишет Reuters.
Оперативной информации о количестве пострадавших не распространялось. Нет информации и о том, грозила ли опасность участникам траурной процессии.
Церемонию похорон открыли духовой оркестр и церковный хор. Во время службы то и дело слышались выкрики демонстрантов, обвиняющих власти в гибели президента. Агрессивно настроенная толпа гневно отреагировала на присутствие официальных лиц республики.
"Зачем вам вся эта охрана? Где была полиция в день убийства президента?" - спрашивали люди.
Похороны Жовенеля Моиза проводились по римско-католическому обряду. Закрытый гроб, прикрытый флагом Гаити, установили на помост, украшенный гирляндами белых цветов. Рядом стояли четыре человека в военной форме.

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