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«Американская» часть Сирии: создадут ли боевики новый халифат

16 мая 2018, 21:09  •  72 • Война
«Мы обратили внимание на замалчивание американской администрацией ситуации вокруг нескольких тысяч иностранных террористов-боевиков, которые были задержаны ведомой США коалицией и курдскими Сирийскими демократическими силами в Заевфратье», — цитирует заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой РИА «Новости».
По ее словам, весьма малоубедительным представляется тезис о якобы невозможности согласовать со странами происхождения боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) процедуру выдачи и параметры правовой помощи.
«Представляется, что этот юридический вакуум создается умышленно, он призван скрыть истинную цель, а именно увести боевиков от ответственности», — указала Захарова.
Она подчеркнула, что речь идет о двух-трех тысячах боевиков из Европы, арабских стран и СНГ. «Меры пресечения сводятся лишь к ограничению свободы передвижения. В то же время им предоставляется трехразовое питание, медицинские услуги, возможности для поддержания физической формы», — отметила Захарова.

Старо как мир

«Халифат — это далеко не новая идея, которая давно владела и владеет умами исламистов разного толка», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
По его словам, фундаменталисты собирались строить великое исламское государство, территория которого начиналась бы от Индии и заканчивалась в Северной Африке, в Марокко. Но из этой затеи в конечном итоге так ничего и не получилось.
«Тем более из подобной идеи ничего не выйдет и в настоящее время. Я не думаю, что какой-то халифат в том или ином виде может в этом регионе возродиться вновь», — полагает Сажин.
Собеседник «Газеты.Ru» напомнил, что не так давно на территории части Ирака и Сирии действительно существовало некое подобие исламского квазигосударства. И там все институты, в той или иной форме присущие любому из государств, реально существовали.
«Но сейчас это исламское «государство» разгромлено, его практически нет, — подчеркивает Владимир Сажин. — Однако часть сторонников создания халифата осталась. Все они физически уничтожены не были. Они разбежались в разные стороны. Значительное количество носителей идей создания ИГ передислоцировалось в Афганистан и серьезно дестабилизировала обстановку в этой стране».
По мнению видного российского востоковеда, в зависимости от конкретной ситуации на местах, сегодня возможно создание каких-либо незначительных по территории исламистских анклавов, но формирование в настоящее время какого-то большого государства, которое фундаменталисты имели всего лишь несколько лет назад, вряд ли возможно.
Сегодня в этом регионе сосредоточены силы разных государств, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru». Все они имеют разные цели и разные идеи. Но все они практически единогласно выступают против возрождения исламского государства, причем в любом из его видов.
«Ни курды, ни сирийцы, ни иракцы, ни иранцы, ни американцы, ни турки, ни мы, ни даже саудиты не допустят, чтобы в Сирии и Ираке было создано даже какое-то минимальное подобие ИГ», — полагает Владимир Сажин.
По словам видного востоковеда, сторонников великого исламского халифата в свое время было все-таки достаточно много. «Тем не менее, шансы на возрождение халифата я расцениваю как минимальные, практически нулевые. Но еще раз повторяю --
небольшие анклавы могут быть, но чтобы было так, как это существовало у фундаменталистов всего лишь несколько лет назад — это невозможно», — подчеркнул эксперт.
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«Маловероятно, что в настоящее время на территории части Сирии или Ирака в том или ином виде будет воссоздан халифат», — солидаризируется в оценках с Владимиром Сажиным советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.
По ее мнению, сегодня еще возможны проявления активности террористических формирований, в особенности на севере Сирии и к востоку от Евфрата, то есть на территории, которая не контролируется правительством Сирии. Это могут быть вылазки разрозненных и недобитых ячеек террористической организации «Исламское государство» и ряда формирований «Аль-Каиды» (запрещена в России) и близких к ним по духу отрядов фундаменталистов. К таковым, в частности, относятся подразделения «Джебхат Ан-Нусра» и «Джейш-аль-ислам» (также запрещены в России).
«Однако говорить о том, что в настоящее время они в состоянии создать халифат на каких-то отдельно взятых участках территории Сирии, я бы не стала», — подчеркивает Елена Супонина.
По словам собеседника издания, воссоздание исламского государства в качестве цели максимум для террористических группировок — программная задача. Такие цели ставит перед собой любая группировка исламских фундаменталистов, прикрывающаяся религиозными лозунгами. Однако одно дело намерения, а другое — реальные возможности.
По оценкам Елены Супониной,
сегодня террористы в Сирии разрозненны, понесли весьма серьезные потери в людях и вооружении от действий в первую очередь российской группировки ВКС, более того, они испытывают серьезные трения и противоречия между собой. Дело доходит даже до боестолкновений.
Значительно стало хуже с притоком добровольцев и поставкой вооружения и материальных средств. Более того, к востоку от Евфрата действуют курдские формирования, для которых отряды ИГ являются непримиримыми врагами. И курды не допустят воссоздания каких-либо исламистских анклавов на подконтрольных им территориях.
«А американцы в проводимой ими политике делают ставку на расчленение единого сирийского государства, в том числе на отделение от официального Дамаска восточных и северо-восточных территорий. Поэтому в настоящее время скорее следует говорить об опасности расчленения Сирии, чем в той или иной степени возрождения «Исламского государства», — заключает Супонина.

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