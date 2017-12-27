Американская база террористов окружена военными России и Сирии

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Глава Генштаба России Валерий Герасимов объявил, что сирийские войска блокировали базу США в Ат-Танфе, где американские военные продолжают обучать и вооружать террористов

Боевики, прежде воевавшие за запрещённую в России террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ/ИГИЛ), ныне проходят переподготовку под начальством американских и ближневосточных инструкторов на американской базе Ат-Танф на юге Сирии. Это информацией поделился с русской общественностью начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Переподготовка террористов поставлена на поток

База в Ат-Танфе – не единственная, где нашли себе убежище террористы из разгромленного в военном отношении ИГ. Когда американцы, скрепя сердце, были из пропагандистских соображений вынуждены договориться об оставлении "чёрными" их "столицы" города Ар-Ракка, то около 3 тысяч человек они вывезли на подконтрольные курдам территории, а там – прямо в ещё одну американскую базу в лагерь Шаддади. Царьград ранее писал об этом, теперь же официальное подтверждение этим данным высказал начальник Генштаба России:

Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически — ИГИЛ,

— заявил Валерий Герасимов, сделав тем самым очевидное ещё и официальным.

Далее, по его словам, из Шаддади в район Ат-Танфа ушло примерно 400 человек.

Мы думаем, где-то 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 — в Ат-Танфе,

— отметил Герасимов.

Разумеется, после переподготовки боевики сколачиваются в группировки, уже формально к террористическим не относящиеся. Это, как правило, всё больше "новые" и "свободные" формирования – "Новая сирийская армия", "Армия революционного командования" и тому подобное. Однако не так давно, после освобождения Дейр-эз-Зора правительственными войсками, отряды ИГ уж слишком быстро появились у города Карьятейна и за малым не захватили его. Тогда же было понятно, что основная часть "бармалеев" вовсе не по пустыне пылила, рискуя нарваться на удар с воздуха российскими ВКС, а выдвинулись из близкого Ат-Танфа.

Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков,

— снова подтвердил данные Царьграда генерал Герасимов.

База блокирована, но покамест вежливо

Теперь, проинформировал генерал, база в Ат-Танфе полностью окружена и блокирована сирийскими правительственными войсками.

В Ат-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру этой 55-километровой зоны,

– поведал Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба России В. Герасимов. Фото: www.globallookpress.com

Тут, впрочем, надо отметить одну тонкость: 55-километровую зону надо понимать не в смысле территории с периметром такой длины, а в смысле окружности с таким радиусом. Причём установили его американцы.

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Дело было ещё летом, когда здесь, на этом участке, проходила одна из самых тихих, но и самых драматичных стратегических битв в сирийской войне. Тогда правительственные силы только вернули Пальмиру (Тадмор) и потихоньку освобождали центральную Сирию с севера и с запада. Шли по пустыне – что значит, по дорогам. Продвигались они и к Ат-Танфу, который, впрочем был целью оперативной – основной и стратегической был Дейр-эз-Зор.

У американцев же был свой блестящий план захвата центральной и всей восточной Сирии: бросить своих выкормышей (тогда они назывались "Революционными коммандос" туда же, к Дейр-эз-Зору, где они должны были соединиться с курдами, перешедшими на восточный берег Евфрата в районе Ракки. Таким образом, всё самое "жирное" в смысле нефти и газа оставалось в руках США и пестуемых Вашингтоном террористов, а 80 процентов голодного населения Сирии – в зоне, контролируемой правительством в Дамаске. Правительством, оказавшимся в ситуации "80 минус 80": 80 процентов населения минус 80 процентов доходов государственного бюджета.

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Тогда русским стратегам и сирийским командирам удалось блестящим образом обмануть американцев и выиграть у них эту стратегическую дилемму без больших потерь. Они обозначили решительное выдвижение колонны правительственных войск с союзниками на Ат-Танф. Американцы занервничали, ответили бомбёжками и обстрелами. Именно тогда и было ими заявлено, что, дескать, "бойцы Асада и "Хизбаллы" не должны продвинуться к Ат-Танфу ближе, чем на 55 километров". А когда те не послушались, бомбёжки повторили.

А далее, пока колонна упрямо делала вид, что готовится к наступлению, несмотря ни на что, другие правительственные силы прошли восточнее и вышли там на границу с Иорданией. Тем самым они лишили "коммандос" оправдания, что продвигаются они ради борьбы с ИГИЛ, а всё существование базы и группировок вокруг неё – смысла существования. Нет тут уже никакого ИГИЛа, вы – в окружении войск законного правительства. Штыки давайте в землю, переходите в политическую оппозицию и боритесь за свои права на выборах, если вы такие все последовательные демократы и борцы за свободу.

И жалкий лепет оправданья…

Потому таким откровенно жалким лепетом звучали, например, недавно слова спецпредставителя президента США по борьбе с ИГ Бретта Макгерка о том, что США останутся в Ат-Танфе, чтобы не позволить вернуться туда боевикам ИГИЛ.

Мы находимся в Ат-Танфе и останемся там, чтобы убедиться, что ИГ не может туда вернуться, - исполнял он клоунский номер. - Мы также остаёмся в других областях Сирии, чтобы помочь в стабилизации областей и не позволить ИГ туда вернуться.

Вопросы, типа "А вы кто, собственно, такие, чтобы брать на себя право "убеждаться", и согласно ли с этим правом законное правительство страны, остаются, разумеется, риторическими.

Что ж, с тем большим основание поиздевался над американцами генерал Герасимов, который без обиняков заявил, что присутствие американских военных в районе Ат-Танфа противоречит здравому смыслу.

Сейчас — тем более: территория Сирии освобождена от всех бандформирований ИГИЛ, никого там не осталось, какой-либо угрозы с территории Сирии вам нет. Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные,

— нанёс он лёгкую дипломатическую пощёчину американским "коллегам".

А далее перешёл уже к пощёчинам отнюдь не лёгким, выразив убеждение, что коалиция, возглавляемая США никогда не ставила перед собой задачи уничтожить "Исламское государство", да и не стремится к этому сейчас, только изображая борьбу, а главной целью имея свержение законного сирийского президента Башара Асада.

Отсюда становится вполне понятной и сложившая политическая и оперативно-тактическая обстановка вокруг базы в Ат-Танфе. Политически тут говорить не о чем вообще: законное правительство против присутствия там американцев, оно обвиняет их в подготовке там террористов, оно требует их ухода. Никакого ИГИЛ нигде поблизости не наблюдается, кроме как в палатках самого лагеря в Ат-Танфе и в учебных подразделениях под командой американцев же. Долго такая политическая конфигурация, в которой нет ни одного внятного козыря, продолжаться не может. И выступление Герасимова, "вспомнившего" об Ат-Танфе, говорит о том, что в политический покер на этом направлении подключилась Россия.

С военной же точки зрения тоже набор карт более чем ограничен. Правительственные войска стоят по периметру, обозначая, что никого они за его пределы не выпустят. То есть через территорию Иордании можете перебрасывать террористов, куда захотите, но здесь ваше стояние снова оборачивается тупой бессмыслицей. Остаётся только пытаться продвинуться в прямом военном столкновении с правительственными войсками. Но это ставит вас даже вне того призрачного закона, который вы обозначили своею якобы борьбой с ИГИЛ. То есть ставит на одну доску с ИГИЛ.

Вы – террористы, господа?

Пересвет Александр