Американка отказалась называть свое имя даже за полмиллиарда долларов

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Победительница лотереи Powerball отказалась от выигрыша 560 миллионов долларов, чтобы сохранить анонимность.

В США девушка отказалась от выигрыша в лотерею, чтобы не раскрывать свои настоящие имя и фамилию, как того требует закон штата. При этом сумма ее выигрыша составляет ни много ни мало 560 миллионов долларов. Подробности сообщает издание Washington Post.

После очередного розыгрыша лотереи Powerball девушка из штата Нью-Гэмпшир выиграла баснословную сумму - 560 миллионов долларов. Однако чтобы забрать эти деньги, ей необходимо публично раскрыть свои имя и фамилию. Таковы правила лотереи, а также закон штата об открытых данных.

В итоге девушка решила не забирать свой выигрыш, так как не хочет стать жертвой ограбления или убийства. По ее словам, спокойная и размеренная жизнь для нее дороже, чем выигранные 560 миллионов долларов.

В судебных документах об отказе от выигрыша говорится, что победительница лотереи является давней жительницей штата и активным членом местного сообщества. Она желает сохранить возможность свободно передвигаться по улицам и не быть атакованной как обладательница полумиллиарда долларов.