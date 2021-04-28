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Американист поставил диагноз мечущемуся Байдену: "Биполярочка"

28 апреля 2021, 18:00  •  82 • Политика
Политолог-американист Константин Блохин поставил диагноз президенту США Джо Байдену, который продолжает метаться между желаниями наказать Россию и дружить с ней. По его словам, это очень похоже на известное психическое расстройство, которое в народе называют "биполярочка".
Противоречивые шаги американской администрации уже давно вызывают вопросы у специалистов. Блохин отметил, что американские партнёры ведут себя очень непредсказуемо. Байден может позвонить президенту России Владимиру Путину с предложением провести личную встречу, а на следующий день ввести санкции.
Мы часто это интерпретируем как биполярное расстройство Байдена, дескать, он планирует улучшить отношения, а на следующий день вводит санкции - не понимает, чего хочет, - пояснил эксперт порталу Nation News.
В то же время Блохин считает, что в действиях США прослеживается определённая логика. Они проводят политику сдерживания России и оказывают давление на Москву по всем фронтам, но при этом готовы сотрудничать там, где им это выгодно. В качестве примера американист привёл продление договора СНВ-3, на которое недавно пошёл Вашингтон.
Он уверен, что прорыва в двусторонних отношениях уже не будет. Россия и США будут продолжать вести диалог, но главным образом для того, чтобы избежать нового Карибского кризиса.

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