Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
Главная / Политика

Американист оценил позицию США в ситуации с Афганистаном

16 августа 2021, 20:10  •  105 • Политика
Афганистан, где были убиты и ранены миллионы жителей, никак не укладывается в демократическую повестку дня, которую декларирует президент США Джозеф Байден. Об этом в понедельник, 16 августа, в беседе с «Известиями» заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
По словам эксперта, сейчас даже в лояльной прессе, включая The New York Times, признают, что политика США в Афганистане — это провал Байдена.
«На данный момент Штатам остается только наблюдать за тем, как вакуум, который они оставили, заполняется другими игроками. Теперь талибы командуют парадом. При этом Байден планировал в декабре провести демократический саммит, на котором собирался противопоставить демократический мир авторитарному. Однако как события в Афганистан повлияют на повестку дня на саммите и состоится ли саммит вообще, пока непонятно», — выразил мнение Лозанский.
Он также подчеркнул, что США в данной ситуации должны сделать вывод о том, что внешняя политика страны должна быть полностью реформатирована.
На это шансов больших нет, отметил Лозанский, так как внешнюю политику в США по-прежнему контролирует мощное образование, которое называется Military Industrial Congress Intelligence Media Academia Think Tank Complex.
«Он [комплекс] непоколебим и непотопляем, его невозможно реформатировать <...> США сейчас необходима перезагрузка всей политике. При Байдене этого произойти не может, стране нужен новый Джон Кеннеди — молодой и харизматичный», — заключил эксперт.
Ранее, в понедельник, политолог Юрий Светов выразил мнение, что мировому сообществу придется считаться с властью движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане, поэтому будет вестись поиск путей нормализации отношений с боевиками.
Он также добавил, что Байдену, в отличие от его предшественников, удалось найти в себе мужество вывести войска. По мнению политолога, если глава США также выполнит свое обязательство по выводу войск из Ирака, то в памяти людей останется Байден, сделавший «хоть что-то в этом направлении», а не экс-глава государства Дональд Трамп, который «только сотрясал воздух пустыми словами».
Ранее, в понедельник, один из лидеров «Талибана» мулла Ахунд заявил, что пришло время привнести в жизнь афганцев умиротворение. В этот же день представители движения также заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали граждан без опасений возвращаться и на рабочие места.
В тот же день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух. По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что часть сотрудников российского посольства в Афганистане будет эвакуирована или направлена в отпуска. При этом он отметил, что угрозы российским дипломатам нет. Как стало известно, в настоящее время внешний периметр посольства охраняют талибы.
15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.
Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.
Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».
Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
16 августа 2021, 02:45
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
16 августа 2021, 04:35
Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"
16 августа 2021, 00:55
Афганцы штурмуют самолёты США, чтобы убраться из захваченного боевиками Кабула - видео
16 августа 2021, 02:45
Сатановский сравнил Ельцина и Горбачёва: "Сдать американцам всё и вся? Ага. Заходите"
16 августа 2021, 00:55
Посольство России в Кабуле приняло меры по защите дипломатов от боевиков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
13 августа 2021, 04:05
Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.