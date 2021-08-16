Американист оценил позицию США в ситуации с Афганистаном

Афганистан, где были убиты и ранены миллионы жителей, никак не укладывается в демократическую повестку дня, которую декларирует президент США Джозеф Байден. Об этом в понедельник, 16 августа, в беседе с «Известиями» заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По словам эксперта, сейчас даже в лояльной прессе, включая The New York Times, признают, что политика США в Афганистане — это провал Байдена.

«На данный момент Штатам остается только наблюдать за тем, как вакуум, который они оставили, заполняется другими игроками. Теперь талибы командуют парадом. При этом Байден планировал в декабре провести демократический саммит, на котором собирался противопоставить демократический мир авторитарному. Однако как события в Афганистан повлияют на повестку дня на саммите и состоится ли саммит вообще, пока непонятно», — выразил мнение Лозанский.

Он также подчеркнул, что США в данной ситуации должны сделать вывод о том, что внешняя политика страны должна быть полностью реформатирована.

На это шансов больших нет, отметил Лозанский, так как внешнюю политику в США по-прежнему контролирует мощное образование, которое называется Military Industrial Congress Intelligence Media Academia Think Tank Complex.

«Он [комплекс] непоколебим и непотопляем, его невозможно реформатировать <...> США сейчас необходима перезагрузка всей политике. При Байдене этого произойти не может, стране нужен новый Джон Кеннеди — молодой и харизматичный», — заключил эксперт.

Ранее, в понедельник, политолог Юрий Светов выразил мнение, что мировому сообществу придется считаться с властью движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане, поэтому будет вестись поиск путей нормализации отношений с боевиками.

Он также добавил, что Байдену, в отличие от его предшественников, удалось найти в себе мужество вывести войска. По мнению политолога, если глава США также выполнит свое обязательство по выводу войск из Ирака, то в памяти людей останется Байден, сделавший «хоть что-то в этом направлении», а не экс-глава государства Дональд Трамп, который «только сотрясал воздух пустыми словами».

Ранее, в понедельник, один из лидеров «Талибана» мулла Ахунд заявил, что пришло время привнести в жизнь афганцев умиротворение. В этот же день представители движения также заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали граждан без опасений возвращаться и на рабочие места.

В тот же день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух. По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что часть сотрудников российского посольства в Афганистане будет эвакуирована или направлена в отпуска. При этом он отметил, что угрозы российским дипломатам нет. Как стало известно, в настоящее время внешний периметр посольства охраняют талибы.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.