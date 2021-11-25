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Американист объяснил, почему США устроили чехарду с санкциями. Байден запутался?

25 ноября 2021, 17:35  •  85 • Политика
Американист Рафаэль Ордуханян объяснил, почему США устроили чехарду с санкциями против "Северного потока - 2", которые вводятся, а затем отменяются. Президент США Джо Байден окончательно запутался?
Конгресс ранее утвердил новые санкции против "СП-2", нарушив договорённости между США и Германией. В настоящее время Белый дом пытается уговорить сенаторов отменить это решение. Госсекретарь Энтони Блинкен лично обзванивает наиболее воинственных вашингтонских "ястребов".
Неразбериха с санкциями стала следствием продолжающейся ожесточённой борьбы между демократами и республиканцами, считает американист Рафаэль Ордуханян.
Кроме того, внутри самой Демпартии тоже есть противоречия. Конгрессмены хотят остановить "СП-2", лоббируя интересы американских газовиков, а Байден выступает против санкций, чтобы избежать разрыва с Германией, пишет портал "Народные Новости".
Ордуханян отметил, что Штатам следовало бы сосредоточить внимание на Китае и не допустить его сближения с Россией. Вместо этого Америка сама подталкивает Москву к Пекину.
Напомним, что ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать в украинскую "энергобезопасность".

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