Американист о "Севпотоке-2": США решили пойти по "хитрому пути"

Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока-2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild.

По словам госсекретаря, Америка считает, что трубопровод несет риски для Европы, поскольку создает зависимость от российского газа, а также угрожает Украине, и это "глубоко волнует многих немцев".

Помпео заявил, что США "работают" над остановкой строительства газопровода, а также призвал немецкие власти "прийти к такому же мнению" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального и "реальных последствий для безопасности", которые вызывает "зависимость" от газа из России.

Немецкие СМИ на минувшей недели писали, что власти Германии якобы предложили США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта, выразив готовность финансировать строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.

В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал заявление Помпео о формировании коалиции против "Северного потока-2".

"Это хорошая новость в том смысле, что позиция, которую занимают США, видно, проваливается. Американцы вразумительно так и не ответили на очень выгодное предложение Германии о строительстве двух терминалов для приема газа в обмен на завершение строительства "Северного потока-2". Думаю, они решили пойти по другому пути – более хитрому, считая, что если они быстренько введут вторичные санкции, то это только усилит противоречие между Германией и США. При этом видно, что доводить до низшей точки германо-американские отношения они тоже не хотят. Они пытаются найти косвенные возможности давить на Германию – привлечь к этому Польшу, другие страны. То есть прямое давление на Германию у них не удалось. Поэтому сейчас сваливается в кучу и Навальный, и все остальное. С моей точки зрения, это проистекает не от силы, а от слабости. Я именно так расцениваю это заявление", – сказал Владимир Васильев.

По его словам, это дает возможность Германии сопротивляться давлению США.

"Эта слабость дает возможность маневра для немецкой стороны, поскольку Германия имеет бóльшее воздействие на европейские страны, на своих ближних соседей. У американцев, по всей видимости, ничего не получается, и дальше педалировать тему приостановки строительства "Северного потока-2" – просто нарастить издержки во взаимоотношениях и с Германией, и с Европой в целом. Кроме того, эта коалиция может прямо противоположным образом сработать против Вашингтона, учитывая предстоящие выборы в США", – считает Владимир Васильев.

Вашингтон, продвигающий свой СПГ в Евросоюз, давно активно выступает против газопровода. США еще в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Против также выступают Украина и ряд европейских стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, вопросы "Северного потока-2" и инцидента с Алексеем Навальным нужно рассматривать отдельно. В Кремле призвали перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС.