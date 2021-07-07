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Американист назвал условие визита Байдена в Москву
07 июля 2021, 01:05 • 41 • Политика
Американист рассказал, почему Джо Байден никогда не приедет в Москву. "Не тот уровень отношений… Пока Россия не пойдет на ряд уступок. Байдену в Москве просто нечего делать", - объяснил политолог.
Президент США Джо Байден Байден никогда не приедет с официальным визитом в Москву. Такое мнение высказал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, коммутируя визит в Россию экс-президент США Барак Обама 6 июля 2009 года.
По словам специалиста, для визита американского президента в Москву нужен определённый уровень отношений между государствами, которого сейчас нет. И сейчас этого уровня не наблюдается.
- объяснил Михаил Синельников-Оришак в беседе с Nation News.
Политолог добавил, что для США отношения с Россией сейчас в принципе не в приоритете. Вашингтон не только не ищет диалога с Москвой, но и всячески пытается его избежать, подчеркнул американист.
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