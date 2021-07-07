Американист назвал условие визита Байдена в Москву

Американист рассказал, почему Джо Байден никогда не приедет в Москву. "Не тот уровень отношений… Пока Россия не пойдет на ряд уступок. Байдену в Москве просто нечего делать", - объяснил политолог.

Президент США Джо Байден Байден никогда не приедет с официальным визитом в Москву. Такое мнение высказал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, коммутируя визит в Россию экс-президент США Барак Обама 6 июля 2009 года.

По словам специалиста, для визита американского президента в Москву нужен определённый уровень отношений между государствами, которого сейчас нет. И сейчас этого уровня не наблюдается.

Он (Байден) не приедет, не тот уровень отношений. Не будет равноправных отношений с американцами, даже паритетного разговора не будет, пока РФ не пойдет на ряд уступок. Байдену в Москве просто нечего делать,

- объяснил Михаил Синельников-Оришак в беседе с Nation News.

Политолог добавил, что для США отношения с Россией сейчас в принципе не в приоритете. Вашингтон не только не ищет диалога с Москвой, но и всячески пытается его избежать, подчеркнул американист.