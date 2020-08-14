Американист дал совет Помпео: "Пусть вмешается в процесс размножения белых медведей"

По мнению Ордуханяна, бесполезно предпринимать какие-либо попытки серьёзного политического или политологического анализа современной администрации США, учитывая её уровень абсолютной некомпетентности и дилетантства.

"Ну а почему нет, почему Помпео не вмешаться в процесс размножения белых медведей где-то? Это не поддаётся какому-либо комментарию. Это не ко мне, это не к политологу, это к врачам. К психологу. Это уже просто за гранью. Это люди, которые совершенно потеряли все ориентиры и берега. О чём он думал, когда он заявлял, что нужно провести новые выборы? О чём думал Байден, когда звонил Путину и говорил, что ему не надо идти на следующий срок? О чём думал посол Германии, который обращается к истеблишменту по поводу "Северного потока - 2" и говорит, чтобы они отказались реализовывать проект?", - задаётся вопросами Ордуханян.

С таким же успехом, уверен он, американцы могут посоветовать немцам отказаться от пива или от чего-то ещё. В то же время политолог считает, что в отношениях с Белоруссией Россия допускала ошибки. К примеру, прощала Лукашенко поставки горюче-смазочных материалов для боевой техники, которая убивала русских людей на Донбассе.

"Но это мы с вами немножко другие вопросы поднимаем. Это абсолютная, в данном случае политическая, стратегическая ошибка нашего руководства во взаимоотношениях со странами. Почему мы налаживали отношения и 26 лет поддерживали бесноватого диктатора по фамилии Лукашенко и прощали ему абсолютно всё? Мы ему прощали то, что он заигрывал с бандеро-фашистами. Мы ему прощали очень многие вещи. Это уже наша проблема здесь в данном случае. Америка - это своё, здесь более или менее понятно. А вот то, что мы не делали и не делаем, это проблема, это колоссальная проблема", - считает политолог.

Ордуханян уверен, что санкции в отношении Белоруссии со стороны Запада последуют незамедлительно. И Россия тут ничего сделать не сможет, поскольку уже давно проводит "политику умиротворения", подчеркнул политолог. В результате после заявления Помпео последуют санкции не только против Белоруссии, но и против России.

"Если нас "заказывают" за невыполнение Минских соглашений, которые мы вообще не подписывали, как вы думаете, неужели нас сейчас не обвинят? Конечно, обвинят. Потому что, если на нас можно ездить - значит, можно ездить. Давайте штрафы, давайте будем чинить, так сказать, иски "Газпрому". А эти, так сказать, ребята - они готовы платить. Им какая разница, за что платить? "Эхо Москвы" поддерживать или платить полякам десятки миллионов долларов по какому-то несуществующему контракту, который эти лоботрясы профукали. Это комплексная политика", - уверен Ордуханян.