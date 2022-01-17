Американец заснял гору выпотрошенных посылок на путях. На самом деле всё ещё хуже

Житель Лос-Анджелеса заснял последствия разграбления почтовых поездов. На путях и рядом разбросаны обрывки упаковки и товары, которые мародёры оставили после себя.

Тысячи выпотрошенных посылок так и не дойдут до своих адресатов. США захлестнула волна разграблений почтовых поездов. Последствия нападений в центре Лос-Анджелеса заснял местный житель. На записи видно, как территория железнодорожных путей на много метров захламлена разорванными упаковками от товаров и мелкими товарами, которые не забрали мародёры.

Впрочем, ситуация критическая не только в Лос-Анджелесе, аналогичные нападения на товарные поезда совершаются и в Чикаго.

Очевидцы запечатлели, как группа темнокожих граждан в тот момент, когда поезд останавливается, взламывает контейнеры и вытаскивает содержимое.

Жертвами мародёрства, возросшего в последние месяцы, стали многие крупные американские почтовые и курьерские компании, такие как Amazon, Target, UPS и FedEx, сообщает euronews.

Ситуация приобрела масштаб катастрофы: железнодорожный оператор Union Pacific отмечает 160%-ный рост краж в Лос-Анджелесе за последний год.

По версии компании, к такому росту преступлений привело смягчение законодательства за подобные правонарушения, введённое в Лос-Анджелесе в конце 2020 года. Мародёры, заплатив штраф, выходят на свободу менее чем через 24 часа после задержания.

В рунете на последствия бесчинств в США отреагировали язвительно.

"Все друг другу улыбаются, спрашивают "Как дела?". LA, наши дни", "Вернулись к корням и древней традиции грабежа дилижансов", "Они тырят, улыбаясь", "Это же делают те, кого трогать и ругать нельзя, поэтому ничего страшного", "А как пиарят эту амеровскую полицию! А по факту - пшик неработающий", - пишут пользователи.