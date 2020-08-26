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Американец задушил в Киеве проститутку: женщина была матерью пятерых детей

26 августа 2020, 12:55  •  153 • Украина

В украинской столице задержан американец, который задушил на съёмной квартире проститутку. Убитая оказалась многодетной матерью, она воспитывала пять детей, передаёт новостное сообщество «Киев оперативный».

«Прошлой ночью на улице Филатова, 1/22, в третьем подъезде снимал квартиру американец по имени Майк. Ночью к нему сутенер привел проститутку. Когда та не вышла спустя несколько часов — сутенер пришел ее спасать, но дверь никто не открывал», — сказано в новости.

Уточняется, что сутенёр сломал замки у одного из стоящих у дома автомобилей, изъял инструменты и попытался взломать дверь квартиры, но сделать этого не смог.

Утром сосед вызвал полицейских. Проходя мимо двери он услышал голос американского квартиранта, взывавшего о помощи.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС и владельцы квартиры вскрыли дверь. Майкла увезла скорая, а через некоторое время хозяева обнаружили за диваном тело убитой женщины.

«Через час хозяева за диваном обнаружили труп проститутки. Оказалось, что он ее задушил. Майк из больницы сбежал, вечером его задержали в аэропорту. Убитой проституткой оказалась мать пятерых детей», — уточняет «Киев оперативный».

Недавно украинская полиция назвала области страны, где выявили наибольшее количество проституток. По данным правоохранителей, за 5 пять месяцев 2020 года больше всего лиц, привлечённых к административной ответственности за правонарушения по статье 181-1 КУоАП «Занятие проституцией», зафиксировано в Одесской области — 76. второе место занимает Херсонская область — 59 человек. В Днепропетровской области задержано 39 проституток, в Винницкой области — 31, а в Киеве — 30.

Перед этим также стало известно, что по итогам 2019 года Одесская область стала лидером среди украинских регионов и городов, где выявлено больше всего торгующих собой. По информации МВД, в регионе были задержаны 229 проституток, со стороны которых зафиксированы 626 правонарушений.

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