Американец взмолился из-за цен на бензин: "Россия, помоги"

Житель США выразил возмущение из-за резкого роста цен на бензин. Он взмолился: "Россия, помоги".

Русскоязычный житель Соединённых Штатов записал крайне эмоциональный ролик, в котором рассказал о последствиях санкций против России. Ещё вчера бензин в его городе стоил 4,70 доллара, а сегодня - 5,89. Он отметил, что американский народ не привык к лишениям и терпеть не будет. Если цены на топливо и дальше будут расти, люди массово начнут выходить на митинги.

Байден ввёл санкции против России, а страдать будет американский народ. Россия, помоги!

- взмолился автор видео.

Напомним, что цены на нефть и газ начали бить все мировые рекорды на фоне санкций, которые США и Европа ввели против России. А когда власти США решили приостановить закупку энергоресурсов у России, бензин подорожал ещё сильнее. Вашингтон обратился к Венесуэле с просьбой начать поставки нефти в обмен на частичное снятие санкций, однако страна не забыла попытку Америки устроить госпереворот в Боливарианской Республике и последующую финансовую блокаду, поэтому ответила отказом.