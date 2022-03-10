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Американец взмолился из-за цен на бензин: "Россия, помоги"

10 марта 2022, 21:40  •  158 • Политика
Житель США выразил возмущение из-за резкого роста цен на бензин. Он взмолился: "Россия, помоги".
Русскоязычный житель Соединённых Штатов записал крайне эмоциональный ролик, в котором рассказал о последствиях санкций против России. Ещё вчера бензин в его городе стоил 4,70 доллара, а сегодня - 5,89. Он отметил, что американский народ не привык к лишениям и терпеть не будет. Если цены на топливо и дальше будут расти, люди массово начнут выходить на митинги.
Байден ввёл санкции против России, а страдать будет американский народ. Россия, помоги!
- взмолился автор видео.
Напомним, что цены на нефть и газ начали бить все мировые рекорды на фоне санкций, которые США и Европа ввели против России. А когда власти США решили приостановить закупку энергоресурсов у России, бензин подорожал ещё сильнее. Вашингтон обратился к Венесуэле с просьбой начать поставки нефти в обмен на частичное снятие санкций, однако страна не забыла попытку Америки устроить госпереворот в Боливарианской Республике и последующую финансовую блокаду, поэтому ответила отказом.

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